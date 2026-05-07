Venezuela công bố đại diện mới ở Hoa hậu Hòa bình

TPO - Sau khi người đẹp Sthefany Gutierrez bỏ thi, Venezuela đã công bố đại diện mới tham dự MGI All Stars 2026. Đại diện được chọn thay thế là người đẹp Gabriela De La Cruz. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Ngày 6/5, trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng bài viết công bố đại diện mới của Venezuela tại MGI All Stars 2026 dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào tháng 5.

Theo đó, người đẹp Gabriela De La Cruz đã được bổ nhiệm trở thành đại diện mới của Venezuela. Cô chỉ còn thời gian ngắn chuẩn bị trước khi nhập cuộc cùng 57 thí sinh tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Gabriela De La Cruz là đại diện mới của Venezuela ở MGI All Stars 2026.

"Gabriela có khả năng giao tiếp, dễ dàng kết nối với mọi người và tự tin khi nói trước công chúng. Cô là người sáng tạo, kỷ luật và kiên trì, luôn nỗ lực để phát triển và truyền cảm hứng cho người khác thông qua hành trình của mình", trang chủ MGI giới thiệu về Gabriela.

Gabriela cho biết cô đặt mục tiêu tận dụng cơ hội được tham gia MGI All Stars 2026 để thử thách bản thân và truyền cảm hứng cho người khác bằng sự tự tin và chân thành trên sân khấu.

Gabriela De La Cruz năm nay 26 tuổi, không phải gương mặt xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng đại diện Venezuela tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2019 và giành giải Á hậu 4.

Năm 2025, Gabriela De La Cruz tham gia cuộc thi Hoa hậu Venezuela, đại diện cho vùng Yaracuy, giành vị trí Á hậu 3. Cô cũng đoạt giải phụ Người đẹp thanh lịch.

Gabriela De La Cruz có vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng cùng những bước catwalk tự tin, cuốn hút. Trên trang cá nhân có hơn 56.000 người theo dõi, người đẹp Venezuela tích cực đăng tải quá trình chuẩn bị cho cuộc thi MGI All Stars 2026.

Thay thế Sthefany Gutierrez đại diện Venezuela ở MGI All Stars 2026, Gabriela De La Cruz đang chịu áp lực lớn từ các fan sắc đẹp vì trước đó Sthefany Gutierrez được đánh giá rất cao và nhiều người đặt kỳ vọng cô đăng quang.

Hôm 5/5, Sthefany Gutierrez đã đăng tải bức tâm thư dài, chia sẻ lý do bỏ thi MGI All Stars dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Thái Lan. "Với nỗi buồn sâu sắc, và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về hoàn cảnh cá nhân, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là rút lui khỏi mùa giải đầu tiên của Miss Grand All Stars", cô viết.

Sthefany Gutierrez cho biết đây là quyết định đã được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên những trách nhiệm đối với cá nhân và gia đình. Cô cho biết thời điểm này đòi hỏi cô sự quan tâm và cống hiến trọn vẹn cho gia đình.

Ngay trước thềm cuộc thi MGI All Stars 2026 khai màn, Sthefany Gutierrez gặp sự cố bị hack trang cá nhân Instagram có hơn 1,7 triệu người theo dõi. Sự việc này đã ảnh hưởng tới tinh thần của người đẹp. Bên cạnh đó, người đẹp cũng đang bận rộn chăm sóc con nhỏ.

Trước đó, ông Nawat cho biết chính Sthefany là người chủ động nộp đơn đăng ký tham gia MGI All Stars 2026, kèm điều kiện cô phải là đại diện duy nhất của Venezuela tại sân chơi này.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên với sự tham gia của 58 thí sinh chính thức tranh tài từ 16/5 tại Thái Lan. Trước thềm cuộc thi, ban tổ chức phát động cuộc bình chọn All Stars: World Famous dành cho các thí sinh. Đại diện Việt Nam - Hương Giang đã lọt vào top 3 cuộc bình chọn.

Lịch trình của cuộc thi bao gồm hoạt động trải nghiệm văn hóa, nấu ăn, lễ trao sash (20/5), các phần thi phụ tài năng, catwalk, bán kết 1 (27/5), bán kết 2 (28/5) và đêm chung kết (30/5).

Người đẹp đăng quang danh hiệu MGI All Stars 2026 được trao vương miện và giải thưởng tiền mặt hấp dẫn từ 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng) đến một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

