Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi khoe sắc trong sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp khẳng định tiếp tục trau dồi bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

khah9298.jpg
Ngày 5/5, Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở khách sạn Ascott, Hà Nội. Đương kim Hoa hậu Việt Nam diện bộ váy tông màu hồng, chất liệu xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ.

khah8962.jpg
khah8987.jpg
Hà Trúc Linh gây bất ngờ với phong cách trang điểm hiện đại, nổi bật. Chia sẻ với Tiền Phong, Trúc Linh cho biết thời gian qua cô tích cực thay đổi bản thân, thử nghiệm nhiều phong cách. Trúc Linh nói việc làm mới hình ảnh là lựa chọn có chủ đích. Cô cho rằng khi một mùa giải mới bắt đầu, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình, mỗi cá nhân cũng cần thay đổi để thích nghi.
khah9007.jpg
khah9117.jpg
“Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ”, cô nói.
khah9168.jpg
Trước nhiệm kỳ ngắn, Trúc Linh lựa chọn thái độ tích cực. Cô không xem đó là rào cản, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn. “Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình. Tôi vẫn là hoa hậu với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, cô khẳng định.
khah9345.jpg
Trong chặng đường sắp tới, Trúc Linh mong muốn chào đón người kế nhiệm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.
khah1251.jpg
Á hậu Vân Nhi xuất hiện tại họp báo với bộ váy dạ hội ánh bạc xẻ cao. Thiết kế tôn lên vóc dáng cân đối và vẻ đẹp ngọt ngào của người đẹp.
khah1215.jpg
khah1273.jpg
Chia sẻ với Tiền Phong, Vân Nhi cho biết cô háo hức khi mùa giải Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động. Vân Nhi cảm thấy vui mừng, tự hào hơn khi mùa giải lần thứ 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Hải Phòng - quê hương người đẹp.
khah1208.jpg
"Đây là vinh dự lớn của tôi và người dân Hải Phòng nói chung. Mảnh đất Hải Phòng từng có hai người đẹp đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đó là Hoa hậu Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền. Đó đều là những đàn chị mà tôi rất ngưỡng mộ", cô nói.
khah8643.jpg
khah8824.jpg
Từ một cô gái nhút nhát, Vân Nhi nhận thấy mình đã có sự tự tin và bản lĩnh sau gần một năm nhiệm kỳ. Cô cũng đón nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống sau khi giành danh hiệu á hậu 2. Người đẹp được thử sức với lĩnh vực diễn xuất, đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Chuyện tình khâu vai.
khah8567.jpg
khah8569.jpg
Vân Nhi nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bên cạnh công việc học tập, cô mong muốn trau dồi khả năng diễn xuất chuyên nghiệp để tiếp tục đón nhận những cơ hội mới trên màn ảnh.
khah9514.jpg
khah9473.jpg
khah9481.jpg
Người đẹp khuyến khích các bạn trẻ đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 để theo đuổi giấc mơ và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ trẻ đến với cộng đồng.
khah0053.jpg
khah1117.jpg
MC - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân và MC Thu Hòa khoe dáng trong không gian sang trọng của khách sạn Ascott, Hà Nội.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Á hậu Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe