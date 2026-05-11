Học viện Tài chính nuôi dưỡng nữ sinh tài năng, phù hợp với tinh thần của Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - Học viện Tài chính sẽ có nhiều thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi năm nay, mang theo vẻ đẹp tri thức, sự tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ để tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với sự kiện chiều 11/5 tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín, lâu đời và giàu giá trị nhân văn nhất cả nước.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Dương Triều.

Trải qua gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể, mà còn hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Nhiều thế hệ Hoa hậu, Á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã và đang lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là lý do để Hoa hậu Việt Nam luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua.

"Với chủ đề Miền hương sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn khắc họa vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của người con gái Việt Nam trong thời đại mới - không chỉ rạng ngời về nhan sắc mà còn giàu tri thức, tự tin, nhân ái và mang trong mình khát vọng cống hiến. Miền hương sắc cũng là hành trình để mỗi thí sinh khám phá chính mình, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định giá trị bản thân bằng những hành động thiết thực đối với cộng đồng, xã hội", nhà báo Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Hàng trăm nữ sinh ở Học viện Tài chính hào hứng với tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài.

Cũng trong bài phát biểu, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định Học viện Tài chính là môi trường đào tạo giàu truyền thống, nơi hội tụ nhiều thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng vươn lên. Nhà báo Trần Thị Thu Hà tin tưởng chính môi trường học tập đầy tính học thuật và sáng tạo sẽ tiếp tục là cái nôi nuôi dưỡng những gương mặt nữ sinh tài năng, tự tin và giàu lòng nhân ái - những nhân tố phù hợp với tinh thần mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.

Ban tổ chức kỳ vọng từ Học viện Tài chính sẽ có thêm nhiều thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi năm nay, mang theo vẻ đẹp tri thức, sự tự tin và nhiệt huyết tuổi trẻ để tỏa sáng trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

