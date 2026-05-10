Văn hóa

Đoàn nghệ thuật Nam Ninh biểu diễn tại ngày hội hạnh phúc ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Tối 10/5, phường Kiến An (TP Hải Phòng) tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động ngày hội hạnh phúc, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Đêm nhạc hội có sự tham gia đoàn nghệ thuật TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và nghệ sĩ Việt Nam thu hút hàng vạn người dân địa phương đến xem.

Tối 10/5, UBND phường Kiến An (TP Hải Phòng) tổ chức khai mạc Ngày hội hạnh phúc - Kiến An Happy Fest 2026, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phong Doanh - Chủ tịch UBND phường Kiến An - nhấn mạnh Kiến An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, từ tỉnh Kiến An lịch sử, đến quận Kiến An và nay là phường Kiến An trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù tên gọi có thay đổi theo yêu cầu phát triển mới, song hồn cốt văn hóa, truyền thống và tình người nơi đây vẫn luôn được giữ gìn, bồi đắp và lan tỏa.

Khu vực công viên vườn hoa hồ Hạnh Phúc, nơi tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hạnh phúc - Kiến An Happy Fest 2026.

Đồi Thiên Văn, đài khí tượng thủy văn, hồ hạnh phúc… không chỉ là những công trình mang dấu ấn đô thị mà còn là ký ức, niềm tự hào, biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương.

Chuỗi hoạt động Kiến An ngày hội hạnh phúc và khánh thành công viên vườn hoa hồ hạnh phúc là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình đổi mới mô hình quản trị đô thị của chính quyền địa phương hai cấp.

Từ một không gian công cộng truyền thống, Kiến An đã mạnh dạn kiến tạo một tổ hợp văn hóa, du lịch, kinh tế hiện đại, văn minh, xanh, thân thiện và giàu bản sắc. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố về phát triển kinh tế tư nhân, công nghiệp văn hóa, thúc đẩy kinh tế ban đêm và xây dựng đô thị đáng sống trong giai đoạn mới.

Đoàn nghệ thuật TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) và các nghệ sĩ, ca sĩ Việt biểu diễn thu hút hàng vạn người dân địa phương đến xem.

Qua đó, từng bước định vị thương hiệu Kiến An điểm đến hạnh phúc, phát huy hiệu quả các giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch đô thị. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế địa phương.

Đây cũng là không gian để người dân vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm các dịch vụ văn minh hiện đại, dần dần hình thành một nhịp sống đô thị mới năng động, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc riêng của vùng đất Kiến An.

Kiến An Happy Fest 2026 diễn ra trong một tuần (10-16/5) quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật quốc tế, chương trình âm nhạc đặc sắc tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, hấp dẫn. Bên cạnh đó là không gian kinh tế đêm với 75 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền, công nghệ số…

Hàng nghìn người dân, du khách đến xem nhạc hội tại hồ Hạnh Phúc - Kiến An.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Kiến An Happy Fest 2026 là chương trình nghệ thuật với sự tham gia của huyền thoại nhạc Jazz, NSUT Quyền Văn Minh, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Vicky Nhung. Đặc biệt, đoàn nghệ thuật TP Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) biểu diễn thu hút hàng vạn người dân, du khách tới xem, vui chơi.

#Hải Phòng #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #ngày hội hạnh phúc #Kiến An #nghệ thuật

