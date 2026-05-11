Hàng trăm nữ sinh tới tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

report Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức được khởi động

Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là nơi đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán. Học viện cũng có nhiều hoạt động phong trào để sinh viên phát triển kỹ năng, phát huy sở trường, bồi dưỡng tài năng.

Sự kiện tuyển sinh ở Học viện Tài chính diễn ra chiều 11/5, nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Chủ đề Miền hương sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

Trước bối cảnh nhiều cuộc thi cởi mở với tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với những giá trị mang tính cốt lõi, truyền thống. Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 không thay đổi những tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên. Đó là giá trị cốt lõi tạo ra sự khác biệt, với những chuẩn mực khắt khe định vị cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín và chất lượng.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, và bà Tạ Liên Hương, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Holding, đại diện cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Thùy Dương là khách mời đặc biệt của sự kiện tuyển sinh.