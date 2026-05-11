Hoa hậu

Hàng trăm nữ sinh tới tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với sự kiện chiều 11/5 tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước.

Hồ Văn Kãnh - ca sĩ dân tộc Bru-Vân Kiều - gây ấn tượng bằng ca khúc mở màn Một vòng Việt Nam và Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời.

Nam ca sĩ khoe giọng trước hàng nghìn sinh viên Học viện Tài chính.
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho Hồ Văn Kãnh.
Hồ Văn Kãnh vừa hát, vừa giao lưu cùng các đại biểu, khách mời và sinh viên.
Chiều 11/5, hàng trăm nữ sinh tới dự tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính.
Nhiều nữ sinh có ngoại hình nổi bật gây chú ý.
Các nữ sinh bày tỏ mong muốn trở thành thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026.
Vẻ rạng rỡ của nữ sinh Học viện Tài chính.
Hàng trăm nữ sinh Học viện Tài chính gây chú ý với nhan sắc trong trẻo khi tham gia chương trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhiều sinh viên lựa chọn áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên hình ảnh trẻ trung tại sự kiện.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm nữ sinh, đại diện ban tổ chức, khách mời. Đây là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu thêm về hành trình của Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi sắc đẹp giàu truyền thống, có uy tín và sức ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa, sắc đẹp Việt Nam.

Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng khoe nét duyên dáng trên thảm đỏ buổi tuyển sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính.
Đại sứ Du lịch và Môi trường - Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương cũng chọn cho mình bộ cánh màu be nền nã, nữ tính.
Hành trình tìm kiếm thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước. Điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội). Đây là nơi đóng góp nguồn nhân lực đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ở các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán. Học viện cũng có nhiều hoạt động phong trào để sinh viên phát triển kỹ năng, phát huy sở trường, bồi dưỡng tài năng.

Sự kiện tuyển sinh ở Học viện Tài chính diễn ra chiều 11/5, nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Chủ đề Miền hương sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

Trước bối cảnh nhiều cuộc thi cởi mở với tiêu chí phẫu thuật thẩm mỹ, Hoa hậu Việt Nam kiên định với những giá trị mang tính cốt lõi, truyền thống. Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 không thay đổi những tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên. Đó là giá trị cốt lõi tạo ra sự khác biệt, với những chuẩn mực khắt khe định vị cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín và chất lượng.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, và bà Tạ Liên Hương, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thành Holding, đại diện cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Thùy Dương là khách mời đặc biệt của sự kiện tuyển sinh.
Hội trường Học viện Tài chính phủ kín người tham gia, bao gồm cả những thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Việt Nam 2026 và những sinh viên quan tâm đến cuộc thi.
