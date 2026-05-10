Khởi động tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Khởi đầu với chương trình giao lưu tại Học viện Tài chính ngày 11/5, tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 được khởi động tại các đại học trên địa bàn cả nước nhằm tìm kiếm những gương mặt nữ sinh đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh.

Hành trình tìm kiếm Miền hương sắc

Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sôi nổi tại các trường đại học trên địa bàn cả nước.

Hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc chính thức được khởi động trên khắp cả nước với điểm dừng chân đầu tiên tại Học viện Tài chính ngày 11/5.

Tour tuyển sinh được thực hiện nhằm giới thiệu rộng rãi về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tới nữ sinh viên Học viện Tài chính và các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những gương mặt nữ sinh tiêu biểu về nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng hội nhập, lan tỏa hình ảnh nữ sinh năng động, thanh lịch, hiện đại.

Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được báo Tiền Phong khởi xướng, tổ chức từ năm 1988 dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trong những năm qua, cuộc thi là ngày hội văn hóa - xã hội thu hút giới trẻ quan tâm.

Cuộc thi đề cao, tôn vinh lòng nhân ái, vẻ đẹp hướng thiện, vì cộng đồng của người phụ nữ Việt Nam, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, năng lực của người phụ nữ Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam qua 38 năm có thể khẳng định là thanh xuân rực rỡ của rất nhiều cô gái Việt Nam.

Ban tổ chức hy vọng qua buổi giao lưu và tuyển sinh, các bạn nữ sinh Học viện Tài chính nói riêng và các đại học nói chung sẽ thêm tự tin để bước ra khỏi giới hạn của bản thân, mạnh dạn nắm bắt cơ hội và viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của mình.

Sân chơi truyền cảm hứng

Á hậu Ngọc Hằng và Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương tham dự sự kiện tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính.

Trong từng buổi tuyển sinh, ngoài những điều cần biết về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cẩm nang chuẩn bị cho hành trình tham dự mùa giải với chủ đề Miền hương sắc, sinh viên có cơ hội thưởng thức âm nhạc, giao lưu cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp và dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Tour tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam đã tạo ra sân chơi văn hóa, nghệ thuật, truyền cảm hứng cho sinh viên trên địa bàn cả nước. Tại chương trình giao lưu ở Học viện Tài chính ngày 11/5, MC Ngô Công Lưu đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Ngô Công Lưu là người dẫn các chương trình truyền hình quen thuộc như Cà phê sáng, Trạm đa sắc, Nhật ký trên khóa Sol của kênh VTV3. Trước buổi tuyển sinh, nam MC chia sẻ: “Nếu bạn đang mang trong mình ước mơ được tỏa sáng, được trưởng thành, được lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, thì đừng ngần ngại đăng ký tham gia cuộc thi. Biết đâu, chính từ mái trường Học viện Tài chính hôm nay sẽ xuất hiện những gương mặt đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và khát vọng của phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Khuấy động không khí buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là nam ca sĩ Hồ Văn Kãnh. Anh từng đồng hành trong nhiều chương trình từ thiện, xã hội do báo Tiền Phong tổ chức. Nam ca sĩ hứa hẹn mang tới những ca khúc khích lệ tinh thần cống hiến, sức trẻ của các bạn sinh viên.

Buổi tuyển sinh còn có sự góp mặt của Á hậu Ngọc Hằng, Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương. Hai người đẹp chia sẻ những bài học kinh nghiệm bổ ích từ quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, giúp truyền động lực, cảm hứng cho các bạn trẻ đang có ý định đăng ký cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất quốc gia.