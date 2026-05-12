Hoa hậu

Hoa khôi Học viện Tài chính muốn vào top 5 Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Trọng Tài

TPO - Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính 2025 bày tỏ kỳ vọng muốn vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nổi bật khi tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính chiều 11/5.

Chiều 11/5, Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính 2025 tới tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại chính ngôi trường cô đang theo học. Người đẹp 18 tuổi, đang là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, khóa K63. Xuất hiện tại buổi tuyển sinh, Phương Anh chọn trang phục áo dài thanh lịch, nền nã.

Tham dự buổi tuyển sinh, Phương Anh nói cô thấy vinh dự và háo hức. “Tôi bất ngờ với vẻ đẹp và sự tự tin của các bạn, ai cũng xinh tươi. Các sinh viên Học viện Tài chính đều năng động, hiện đại”, cô nói.
Người đẹp cho biết cô có ước mơ tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ nhỏ. Sau khi giành giải Hoa khôi Học viện Tài chính 2025, cô càng có động lực để tham gia các sân chơi quy mô lớn hơn.
Hình mẫu hoa hậu truyền cảm hứng cho Phương Anh là Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy. “Tôi thường xuyên theo dõi Hoa hậu Thanh Thủy trên mạng xã hội. Tôi ngưỡng mộ sự xinh đẹp, tự tin và khéo léo của cô ấy”, Phương Anh chia sẻ.
Phương Anh cho rằng điểm mạnh của cô là sự tự tin, xuất thân trong một gia đình có nền tảng vững chắc, bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định. Tuy nhiên, người đẹp nhận thấy cô vẫn còn non nớt, cần trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn và cách ứng xử khéo léo.
“Hiện tại tôi mới là sinh viên năm nhất, vẫn khá loay hoay trong việc cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa”, Phương Anh cho biết.
Hiện cô tham gia câu lạc bộ Thời trang và Nghệ thuật của Học viện Tài chính và là thành viên ban chuyên môn của liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh.
Phương Anh cho biết cô đạt học sinh xuất sắc 3 năm cấp 3, khả năng IELTS 6.5. Người đẹp có năng khiếu chơi piano, múa cổ trang. Cô hy vọng có cơ hội thể hiện các thế mạnh này ở phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Phương Anh nói ở các hoạt động ngoại khóa, cô thường được tin tưởng giao vai trò trưởng nhóm vì có khả năng điều phối công việc và tinh thần trách nhiệm.
Phương Anh chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng cô nói không thấy áp lực vì nghĩ rằng mình còn trẻ, nên thử những thứ mới mẻ.
“Tôi mong muốn được vào top 5 vì tôi thấy mình có điểm mạnh là sự tự tin và kinh nghiệm về catwalk”, cô nói.
