Hoa khôi Học viện Tài chính muốn vào top 5 Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính 2025 bày tỏ kỳ vọng muốn vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nổi bật khi tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Tài chính chiều 11/5.
Tham dự buổi tuyển sinh, Phương Anh nói cô thấy vinh dự và háo hức. “Tôi bất ngờ với vẻ đẹp và sự tự tin của các bạn, ai cũng xinh tươi. Các sinh viên Học viện Tài chính đều năng động, hiện đại”, cô nói.
Hình mẫu hoa hậu truyền cảm hứng cho Phương Anh là Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy. “Tôi thường xuyên theo dõi Hoa hậu Thanh Thủy trên mạng xã hội. Tôi ngưỡng mộ sự xinh đẹp, tự tin và khéo léo của cô ấy”, Phương Anh chia sẻ.
Phương Anh cho rằng điểm mạnh của cô là sự tự tin, xuất thân trong một gia đình có nền tảng vững chắc, bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định. Tuy nhiên, người đẹp nhận thấy cô vẫn còn non nớt, cần trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn và cách ứng xử khéo léo.
“Hiện tại tôi mới là sinh viên năm nhất, vẫn khá loay hoay trong việc cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa”, Phương Anh cho biết.
Hiện cô tham gia câu lạc bộ Thời trang và Nghệ thuật của Học viện Tài chính và là thành viên ban chuyên môn của liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh.
Phương Anh nói ở các hoạt động ngoại khóa, cô thường được tin tưởng giao vai trò trưởng nhóm vì có khả năng điều phối công việc và tinh thần trách nhiệm.
Phương Anh chia sẻ cảm xúc hồi hộp khi tham gia Hoa hậu Việt Nam nhưng cô nói không thấy áp lực vì nghĩ rằng mình còn trẻ, nên thử những thứ mới mẻ.