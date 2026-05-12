Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Phá bảng tin cầu bộ hành vì bị che... hình vẽ bậy

Nguyễn Dũng

TPO - Cho rằng bức vẽ graffiti của mình bị che khuất, N.P.B cùng hai người bạn dùng chìa khóa rạch phá hàng loạt bảng thông tin tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Sài Gòn lập hồ sơ, xử lý N.P. B. (20 tuổi, ngụ phường Gia Định).

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách.

Dù đơn vị thi công đã nhiều lần thay mới nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị nhưng tình trạng phá hoại vẫn tiếp diễn với dấu hiệu cố ý, lặp lại nhiều lần.

sfh.png
N.P.B tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ doanh nghiệp, Phòng PC02 phối hợp Công an phường Sài Gòn nhanh chóng xác định B. cùng hai người quốc tịch Pháp liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, B. khai đã cùng một người bạn tên C.M. và một người bạn khác quốc tịch Pháp vẽ lên phần tôn quây công trình. Khi bức vẽ bị che bởi bảng thông tin, cả hai dùng chìa khóa rạch phá bảng nhằm để lộ ra phần tranh vẽ.

“Tôi thấy ở đường Tôn Đức Thắng có công trình quây tôn nên vẽ lên đó một bức họa. Sau đó, do bị bảng quảng cáo che lại nên tôi cùng bạn dùng chìa khóa rạch ra”, B. khai.

Theo xác minh của cơ quan công an, hai người quốc tịch Pháp liên quan vụ việc đã rời Việt Nam vài ngày trước. B. cho biết quen nhóm bạn này ngoài đường và hiện không còn liên lạc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#cầu đi bộ #graffiti #phá hoại #TPHCM #công trình #công trình cầu đi bộ #phá hoại tài sản #giáo dục cộng đồng #pháp luật #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) #Công an TPHCM #Công an phường Sài Gòn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe