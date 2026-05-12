Phá bảng tin cầu bộ hành vì bị che... hình vẽ bậy

TPO - Cho rằng bức vẽ graffiti của mình bị che khuất, N.P.B cùng hai người bạn dùng chìa khóa rạch phá hàng loạt bảng thông tin tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Sài Gòn lập hồ sơ, xử lý N.P. B. (20 tuổi, ngụ phường Gia Định).

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, các bảng thông tin trên hệ thống rào chắn công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn liên tục bị vẽ bậy, bôi bẩn và cắt rách.

Dù đơn vị thi công đã nhiều lần thay mới nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị nhưng tình trạng phá hoại vẫn tiếp diễn với dấu hiệu cố ý, lặp lại nhiều lần.

N.P.B tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ doanh nghiệp, Phòng PC02 phối hợp Công an phường Sài Gòn nhanh chóng xác định B. cùng hai người quốc tịch Pháp liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan điều tra, B. khai đã cùng một người bạn tên C.M. và một người bạn khác quốc tịch Pháp vẽ lên phần tôn quây công trình. Khi bức vẽ bị che bởi bảng thông tin, cả hai dùng chìa khóa rạch phá bảng nhằm để lộ ra phần tranh vẽ.

“Tôi thấy ở đường Tôn Đức Thắng có công trình quây tôn nên vẽ lên đó một bức họa. Sau đó, do bị bảng quảng cáo che lại nên tôi cùng bạn dùng chìa khóa rạch ra”, B. khai.

Theo xác minh của cơ quan công an, hai người quốc tịch Pháp liên quan vụ việc đã rời Việt Nam vài ngày trước. B. cho biết quen nhóm bạn này ngoài đường và hiện không còn liên lạc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.