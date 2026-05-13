Sức mạnh đại đoàn kết từ sự thấu hiểu, đồng hành và phụng sự Nhân dân

TPO - Chiều 12/5, trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu bày tỏ tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Theo các đại biểu, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đi mạnh mẽ thông điệp đổi mới, hành động, “lấy dân làm gốc”, đồng thời đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân

Đại biểu Huỳnh Tấn Đạt - Ủy viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tâm đắc với định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này thể hiện sâu sắc tinh thần “lấy dân làm gốc”, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Đối với những người đang học tập và làm việc nơi xứ người, sự quan tâm ấy càng giá trị, sâu sắc; không đơn thuần là hỗ trợ đời sống, mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết với quê hương, đất nước.

Đại biểu Huỳnh Tấn Đạt

Với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, đại biểu cho biết sẽ cùng tổ chức Hội đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống cho sinh viên Việt Nam, từ hỗ trợ tân sinh viên tìm nhà ở, làm quen môi trường nước sở tại, đến cập nhật pháp lý về việc làm, hỗ trợ tài chính cho bạn khó khăn. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội để kết nối nguồn lực, tổ chức các chương trình hướng về Tổ quốc; quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, đại biểu Huỳnh Tấn Đạt kỳ vọng trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam có những cơ chế và phương thức phối hợp chính thức hơn để các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ, đồng hành với công dân Việt ở nước ngoài. "Các hội, đoàn không chỉ là nơi kết nối cộng đồng mà còn có thể đóng vai trò phản ánh tình hình thực tiễn, đồng hành cùng công tác bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam", anh Đạt nói.

Lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành

Đại biểu Đỗ Thị Hiền – Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bày tỏ, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là đại hội của tinh thần hành động, từ văn kiện, nội dung, chương trình làm việc, đến các đề xuất, giải pháp. Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền mạnh mẽ thông điệp đổi mới, hành động.

Đại biểu Đỗ Thị Hiền.

"Tôi rất tâm đắc với nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện; không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng”, đại biểu nói.

Gắn với lĩnh vực công tác Công đoàn, đại biểu Hiền cho rằng, cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành và chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Sự hài lòng, quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động được đảm bảo chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả hoạt động của tổ chức. Những cuộc đối thoại, thương lượng tập thể sẽ không dừng lại ở biên bản ghi nhớ, mà phải được giám sát, đôn đốc để trở thành những kết quả thực tế, giúp người lao động phấn đấu “lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt".

Từ “hộ quốc an dân” đến đại đoàn kết toàn dân

Trong khi đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển mạnh mẽ, vai trò tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, cùng khẳng định tinh thần nhập thế, hoà mình, dấn thân, phụng sự, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về tầm nhìn chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết theo tinh thần hội nhập và phát triển bền vững, Phật giáo sẽ tiếp tục khẳng định và phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia vai trò là một trong những trụ cột tinh thần của xã hội, nơi cung cấp hệ giá trị đạo đức, nhân văn trong bối cảnh toàn cầu hoá và những biến động của thời đại.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Phật giáo tiếp đà chủ động hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, không chỉ về tôn giáo mà còn về văn hoá, giáo dục, nhân đạo. Tham gia tích cực hơn vào các giải quyết vấn đề xã hội đương đại như bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

"Chúng tôi tin tưởng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành hiệu quả của Nhà nước và vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò lịch sử, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam bền vững", Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ.