Chủ tiệm kinh doanh bị bắt vì nhiều lần livestream xúc phạm cơ quan chức năng ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Một chủ tiệm kinh doanh cây cảnh tại TP. Huế bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi liên tục sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết, video và livestream có nội dung xúc phạm lãnh đạo, cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và an ninh trật tự trên không gian mạng.

Ngày 12/5, Viện KSND khu vực 2 TP. Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế vừa thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Mai Hoàng (35 tuổi, trú phường Hóa Châu, TP. Huế) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

mai-hoang-bi-bat.jpg
Bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream liên quan vụ việc thi hành án dân sự của gia đình chủ tài khoản.

Nội dung các bài đăng được xác định có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, lực lượng công an, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự cùng một số cá nhân liên quan trên địa bàn TP. Huế.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định chủ tài khoản Facebook nói trên là Mai Hoàng, người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cây cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ ngày 15/4 đến 5/5, Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Một số video, livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo Viện KSND khu vực 2 TP. Huế, dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật, Mai Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để phát tán nhiều nội dung bị cho là xúc phạm, xuyên tạc.

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Hoàng. Đến ngày 12/5, lực lượng chức năng tiến hành thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.

#TP. Huế #Mai Hoàng #Hoàng Mai Huế #livestream #xúc phạm #bắt tạm giam #Công an TP. Huế #Facebook #cây cảnh Huế #cơ quan chức năng #an ninh mạng #phường Hóa Châu #mạng xã hội #Viện KSND khu vực 2 Huế

