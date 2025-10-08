Khởi tố kẻ xúi giục người phụ nữ livestream xuyên tạc về dự án hơn 4.500 tỷ

TPO - Tòng cung cấp thông tin sai lệch, rồi hướng dẫn, xúi giục Võ Thị Phụng phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội facebook ghi lại cảnh hò hét, kích động, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhằm cản trở việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tòng tại cơ quan công an.

Ngày 8/10, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, trú thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Tòng đã cung cấp thông tin sai lệch về dự án, đồng thời hướng dẫn, xúi giục Võ Thị Phụng (SN 1979, trú xã Phù Mỹ Đông) tập luyện livestream trên mạng xã hội facebook. Sau đó Phụng thực hiện hành vi phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hò hét, kích động, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương, kích động tụ tập đông người nhằm cản trở việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (thuộc xã Phù Mỹ Đông).