Chơi hụi online, nhiều người sập bẫy tín dụng đen của 3 'nữ quái'

TPO - Dưới vỏ bọc điều hành các dây hụi ngày, hụi tuần trên Zalo, ba người phụ nữ ngụ TP Đà Nẵng bị Công an TPHCM cáo buộc cho vay lãi nặng đối với hụi viên gặp khó khăn tài chính, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Clip Công an TPHCM đọc lệnh khởi tố ba người phụ nữ. Nguồn C.A

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) về việc bị cho vay với lãi suất vượt quy định pháp luật khi tham gia các dây hụi online.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online thông qua các nhóm chat trên ứng dụng Zalo. Các đối tượng quản lý nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng với từ 10 - 15 hụi viên mỗi dây, số tiền góp dao động từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Từ trái qua Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Uyên Phương và Trần Thị Thùy Trang.

Trong quá trình tham gia hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không đủ khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia dây hụi, từ đó hình thành hoạt động cho vay. Lãi suất cho vay lên tới 1%/ngày, tương đương khoảng 365%/năm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Nguyễn Thị Hạnh cho vay 7 lần, thu lợi khoảng 891 triệu đồng; còn Nguyễn Thị Uyên Phương cho vay 11 lần, thu lợi hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Thị Uyên Phương đã cho bà N.H.A.N. (ngụ TP Huế) vay tiền 37 lần với mức lãi suất tương tự, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng được xác định lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng. Tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen lãi suất cao.