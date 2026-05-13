Cứu bệnh nhân bị đinh dài 4cm ghim thẳng vào bụng

Hòa Hội

TPO - Theo lời kể của anh T., khi đang sử dụng máy bắn đinh cầm tay lắp khung thép, không may chiếc ghim xuyên qua thanh thép găm thẳng vào bụng.

Ngày 12/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa tiếp nhận và xử lý thành công một ca bị đinh sắt găm vào bụng. Theo đó, tối 4/5, anh N.V.T. (SN 1995, ngụ Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau đớn do đinh sắt bắn vào trong bụng. Theo lời anh T., khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay lắp khung thép tại nhà, một cây đinh đã bắn xuyên qua thanh thép ghim vào bụng.

Cây đinh được lấy ra sau phẫu thuật.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, một cây đinh dài 4cm nằm sâu trong mô cơ thắt lưng anh T. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp. Sau ca mổ kéo dài 20 phút, các bác sĩ đã lấy thành công cây đinh dài 4cm ra khỏi bụng anh T.

Rất may mắn, cây đinh dù đi xuyên qua ổ bụng nhưng đã ‘lọt’ qua các quai ruột, không gây thủng nội tạng.

BS.CK2 Cao Quốc Việt - Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết, trường hợp đinh xuyên ổ bụng nhưng không gây thủng ruột cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, những trường hợp này sẽ gây thủng nhiều lỗ trên đường đi của dị vật, dẫn đến nhiễm trùng ổ bụng nghiêm trọng.

#đinh xuyên bụng #phẫu thuật thành công #bệnh viện Cần Thơ #tai nạn gia đình #cây đinh dài

