Hà Tĩnh:

Va chạm với xe tải chở đất, cụ bà 86 tuổi và con trai tử vong tại chỗ

Hoài Nam

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường ĐH.36, đoạn qua xã Trường Lưu (Hà Tĩnh), khiến cụ bà 86 tuổi và con trai tử vong tại chỗ.

Đêm 12/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy điện, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 14h cùng ngày, xe tải mang BKS 37C-128.xx do tài xế Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở đất lưu thông trên đường ĐH.36

Khi di chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, xe tải va chạm với xe máy điện do ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940). Cú va chạm khiến cả hai mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người tử vong.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

