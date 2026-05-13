Tổng thống Mỹ Trump tin Iran sẽ ngừng làm giàu uranium

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Iran sẽ chấm dứt hoạt động làm giàu uranium và từ bỏ chương trình hạt nhân, trong bối cảnh đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục bế tắc.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Sid and Friends in the Morning" của đài WABC, khi được hỏi liệu ông có tin Iran có thể ngừng việc làm giàu uranium và phát triển bom hạt nhân hay không, ông Trump đáp: "Chắc chắn 100% họ sẽ dừng lại".

Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức Iran trong quá trình đàm phán và khẳng định Tehran đã cam kết dừng hoạt động làm giàu uranium.

"Họ sẽ dừng lại, và họ nói với tôi rằng họ sẽ giao nộp cho chúng ta phần bụi uranium", ông nói.

"Bụi" là thuật ngữ mà Tổng thống Trump đã nhiều lần sử dụng để chỉ vật liệu hạt nhân được làm giàu, bao gồm cả uranium.

Ông Trump đồng thời nhấn mạnh Washington không cần phải vội vàng đạt được một thỏa thuận với Tehran.

"Chúng ta không cần phải vội bất cứ điều gì. Chúng ta đang áp đặt lệnh phong tỏa. Vấn đề rất đơn giản: Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân, vì họ sẽ sử dụng nó", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng, nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng, hậu quả sẽ là "một thảm họa không thể tưởng tượng nổi".

Những phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái "nguy kịch", sau khi Tehran đưa ra phản hồi mới mà ông mô tả là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết việc chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thảo luận nào với Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với India Today Global hôm thứ Ba, ông Baghaei cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm "sự đầu hàng hoàn toàn", thay vì một cuộc đối thoại thực chất.

Theo ông, Washington đang cố áp đặt ý chí của mình thay vì tham gia vào tiến trình đàm phán chính trị mang tính trao đổi song phương.