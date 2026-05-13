Ả-rập Xê-út bí mật tấn công trả đũa Iran

TPO - Ả-rập Xê-út đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran, để trả đũa những đòn tấn công nhằm vào vương quốc này trong cuộc chiến Trung Đông, các quan chức phương Tây và Iran cho biết.

Một tiêm kích của Không quân Ả-rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên thông tin về các cuộc tấn công của Ả-rập Xê-út vào Iran được công bố. Điều này đánh dấu lần đầu tiên vương quốc này trực tiếp thực hiện hành động quân sự trên lãnh thổ Iran, cho thấy Riyadh ngày càng táo bạo hơn trong việc tự vệ trước đối thủ khu vực lớn nhất của mình.

Reuters dẫn lời hai quan chức phương Tây cho biết, các cuộc tấn công do Không quân Ả-rập Xê-út thực hiện vào cuối tháng 3, nhằm đáp trả việc Tehran tấn công Ả-rập Xê-út.

Khi được hỏi về vấn đề này, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ả-rập Xê-út không trực tiếp xác nhận các cuộc không kích như vậy có diễn ra hay không. Vị quan chức cho biết: “Chúng tôi tái khẳng định lập trường nhất quán của Ả-rập Xê-út trong việc thúc đẩy giảm leo thang, kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng nhằm hướng tới ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực và người dân”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng không phản hồi đề nghị bình luận.

Ả-rập Xê-út có quan hệ quân sự sâu rộng với Mỹ, từ lâu vẫn dựa vào quân đội Mỹ để được bảo vệ. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài 10 tuần đã khiến vương quốc này dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công xuyên thủng “ô bảo hộ” quân sự của Washington.

Các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út cho thấy cuộc chiến đã lan rộng, kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2, khiến cả Trung Đông bị cuốn vào vòng xoáy theo cách chưa từng được công khai thừa nhận.

Kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cả 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), tấn công không chỉ các căn cứ quân sự Mỹ mà cả mục tiêu dân sự, sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Ngày 11/5, báo Wall Street Journal đưa tin UAE cũng đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran. Cùng với hành động của Ả-rập Xê-út, điều này cho thấy cuộc chiến đã diễn ra trên quy mô thực sự lớn hơn nhiều so với những gì công chúng được biết. Các quốc gia quân chủ vùng Vịnh sau khi hứng chịu các đòn tấn công từ Iran đã bắt đầu phản công.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ không hoàn toàn giống nhau. UAE có lập trường cứng rắn hơn, muốn buộc Iran phải trả giá và hiếm khi tham gia ngoại giao công khai với Tehran.

Trong khi đó, Ả-rập Xê-út tìm cách ngăn xung đột leo thang và vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Iran, bao gồm thông qua Đại sứ Iran tại Riyadh.

Các quan chức Iran và phương Tây cho biết, Ả-rập Xê-út đã thông báo cho Iran về các cuộc không kích này. Sau đó là giai đoạn ngoại giao căng thẳng cùng những lời đe dọa đáp trả mạnh hơn từ Riyadh, dẫn tới một sự hiểu ngầm giữa hai nước phải hạ nhiệt tình hình.

Ông Ali Vaez - Giám đốc Dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group, nhận định rằng việc Ả-rập Xê-út trả đũa Iran rồi sau đó đạt được thỏa thuận giảm leo thang cho thấy “sự thừa nhận thực dụng từ cả hai phía rằng một cuộc leo thang mất kiểm soát sẽ gây ra cái giá không thể chấp nhận”.

Một quan chức Iran xác nhận Tehran và Riyadh đã đồng ý giảm leo thang, nói rằng động thái này nhằm “chấm dứt hành động thù địch, bảo vệ lợi ích chung và ngăn căng thẳng leo thang”.

Ả-rập Xê-út và Iran - hai cường quốc Hồi giáo Shiite và Sunni hàng đầu Trung Đông, từ lâu đã có quan hệ đối đầu và ủng hộ các phe khác nhau trong nhiều cuộc xung đột khu vực.

Thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian năm 2023 đã giúp 2 bên nối lại quan hệ, bao gồm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen với Ả-rập Xê-út.

Nhờ Biển Đỏ vẫn mở cửa, Ả-rập Xê-út có thể tiếp tục xuất khẩu dầu trong suốt cuộc chiến ở Iran, không giống phần lớn các nước vùng Vịnh khác, qua đó giảm được phần nào tác động của xung đột.