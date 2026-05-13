Nga thử nghiệm hệ thống tên lửa tối tân Sarmat, có thể xuyên thủng mọi lưới phòng không

Tên lửa RS-28 Sarmat sử dụng nhiên liệu lỏng, được thiết kế để thay thế tên lửa phóng từ hầm phóng mạnh nhất thế giới - RS-20V Voevoda.

Tên lửa RS-28 được cho là có khả năng mang tới mười đầu đạn hạng nặng với khả năng tái nhập khí quyển nhiều lần.

Theo tướng Karakaev, hệ thống tên lửa mới thể hiện khả năng vượt trội so với hệ thống tiền nhiệm, chủ yếu về tầm bắn và tải trọng. Các tính năng của tên lửa cũng cho phép nó “xâm nhập các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và đang phát triển”.

Hình ảnh vụ phóng. (Nguồn: RT)

Tổng thống Putin đã chúc mừng quân đội về cuộc thử nghiệm thành công, gọi RS-28 Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo tổng thống, tên lửa có khả năng mang tải trọng lớn gấp bốn lần so với bất kỳ tên lửa nào của phương Tây. Nó cũng có tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác gấp đôi so với hệ thống tiền nhiệm, ông nói thêm.

Theo các nguồn tin, tên lửa RS-28 tương thích với đầu lượn siêu thanh được sử dụng trong một hệ thống tên lửa khác của Nga có tên là Avangard. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong khí quyển với tốc độ cao trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM).

Quân đội Nga trước đây tuyên bố rằng tầm bắn của Sarmat cho phép nó được phóng từ Nga đến các mục tiêu ở Mỹ thông qua Nam Cực, tránh được địa điểm đặt hệ thống ABM của Mỹ ở Alaska.

Theo Tổng thống Putin, Mátxcơva đã khởi động chương trình phát triển tên lửa tập trung vào việc né tránh và phá vỡ hệ thống phòng thủ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo năm 2022 dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

“Chúng tôi buộc phải suy nghĩ về việc đảm bảo an ninh chiến lược trong thực tế mới”, tổng thống nói, cho biết thêm rằng các hành động của Mátxcơva nhằm mục đích “bảo toàn cán cân quyền lực chiến lược.”

Ngoài ra, Nga còn có hai hệ thống vũ khí tiên tiến khác cũng đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng: tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn Burevestnik và tàu lặn Poseidon, cả hai đều được trang bị lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ.