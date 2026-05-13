Hàn Quốc sẽ hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz sau sức ép từ Mỹ

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đang xem xét đóng góp theo từng giai đoạn vào các nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn Yonhap đưa tin ngày 13/5. Đây được hiểu là tín hiệu ủng hộ đồng minh Mỹ ở mức dưới ngưỡng tham gia quân sự trực tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo với các phóng viên Hàn Quốc ở Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết đã truyền đạt lập trường của Seoul trong cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 11/5.

“Chúng tôi đã nói ở mức độ như vậy rằng về cơ bản, chúng tôi sẽ tham gia với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sẽ xem xét các biện pháp đóng góp theo từng giai đoạn”, Yonhap dẫn lời ông Ahn nói tại cuộc họp.

Bộ trưởng Ahn cho biết, các hình thức hỗ trợ theo từng giai đoạn có thể bao gồm tuyên bố ủng hộ về chính trị, cử nhân sự, chia sẻ thông tin và cung cấp khí tài quân sự, đồng thời nhấn mạnh chưa có bất kỳ cuộc thảo luận chi tiết nào về việc mở rộng sự tham gia của quân đội Hàn Quốc.

“Không có cuộc thảo luận sâu nào về việc cụ thể mở rộng sự tham gia của quân đội chúng tôi”, ông nói, đồng thời cho biết mọi quyết định sẽ phải tuân theo quy trình pháp lý trong nước.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ diễn ra 1 ngày sau khi Seoul lên án vụ tấn công nhằm vào tàu treo cờ Hàn Quốc gần eo biển Hormuz tuần trước.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ việc, nhưng cho biết vẫn đang điều tra bên nào phải chịu trách nhiệm trong vụ tấn công.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington kỳ vọng các đồng minh sẽ “sát cánh bên nhau” trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu gia tăng. Ông dẫn việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn Chiến dịch Epic Fury như minh chứng cho quyết tâm của chính quyền Mỹ.

Ông Hegseth cũng hoan nghênh kế hoạch của Seoul trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và đảm nhận vai trò lớn hơn đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên, coi đây là ví dụ về chia sẻ gánh nặng trong liên minh.

Ngoài ra, ông Ahn cho biết người đồng cấp Mỹ bày tỏ thấu hiểu lập trường của Hàn Quốc về việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc theo các điều kiện cụ thể, hướng tới mục tiêu hoàn tất quá trình này trong thời gian sớm nhất.

Theo Yonhap, ông Ahn cũng cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khác trong liên minh, bao gồm kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ông nói thêm rằng cuộc hội đàm không bao gồm thảo luận về việc cắt giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hoặc về tính linh hoạt chiến lược của quân đội Mỹ đóng tại quốc gia Đông Á này.

