Chi tiết cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình

TPO - Bộ Y tế đang đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình, từ cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế đến chính sách thu hút nhân lực.

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình.

Hiện dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu của nghị quyết là tạo điều kiện để hai cơ sở y tế lớn này hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bộ Y tế cho biết, sau khi hoàn thiện hạ tầng và trang thiết bị, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở xây dựng cơ bản mà là vấn đề vận hành. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến nhân lực, cơ chế tài chính, duy trì hoạt động chuyên môn kĩ thuật và bảo đảm nguồn kinh phí trong giai đoạn đầu.

Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thể hoạt động tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là xếp hạng chuyên môn kĩ thuật của hai cơ sở tại Ninh Bình tương đương bệnh viện chính ở Hà Nội. Theo Bộ Y tế, chủ trương đặt ra là xây dựng hai cơ sở thành một hệ thống thống nhất, đồng bộ và liên thông về chuyên môn, với định hướng phát triển kĩ thuật cao, chất lượng tương đương bệnh viện hạng đặc biệt.

Bộ Y tế đề xuất cho phép hai cơ sở sử dụng chung kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế và hóa chất; đồng thời được điều chuyển thuốc, vật tư và trang thiết bị giữa các cơ sở nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn. ​

Bộ Y tế đánh giá cơ sở 2 của cả hai bệnh viện được đầu tư đồng bộ với nhiều trang thiết bị hiện đại, thậm chí có những hạng mục vượt trội hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội. Cùng với đó, các bệnh viện sẽ luân phiên cử đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hà Nội về làm nòng cốt tại Ninh Bình, trong khi các bộ phận hành chính, hỗ trợ và chuyên môn dùng chung sẽ vận hành song song cho cả hai cơ sở.

Liên quan đến bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề xuất cho phép hai bệnh viện kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc giữa cơ sở chính và cơ sở 2.

Trong trường hợp hạch toán phụ thuộc, giám đốc hai bệnh viện sẽ trực tiếp kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được phê duyệt cho cơ sở tại Hà Nội cũng sẽ được áp dụng chung cho cơ sở tại Ninh Bình.

Một cơ chế khác cũng được đề xuất là cho phép chuyển người bệnh trực tiếp giữa cơ sở chính và cơ sở 2 mà không cần kí hợp đồng riêng khi thực hiện chuyển tuyến, chuyển mẫu bệnh phẩm, triển khai kĩ thuật hoặc thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng. Theo Bộ Y tế, đây là giải pháp cần thiết để duy trì chất lượng chuyên môn ngay từ những năm đầu vận hành.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỉ đồng trong giai đoạn 2026-2028 để thu hút và bảo đảm nhân lực cho hai cơ sở tại Ninh Bình. Khoản kinh phí này bao gồm hỗ trợ thuê nhà cho cán bộ, viên chức luân phiên từ Hà Nội về công tác với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ phương tiện đi lại giữa Hà Nội và Ninh Bình với mức thuê xe khoảng 3,6 triệu đồng/xe/ngày.

Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực theo từng nhóm vị trí việc làm. Mức hỗ trợ dự kiến dao động từ 11,6-15,6 triệu đồng/người/tháng, tùy trình độ và chức danh chuyên môn. Trong đó, nhóm bác sĩ có mức hỗ trợ cao nhất khoảng 15,6 triệu đồng/tháng; điều dưỡng khoảng 12,2 triệu đồng/tháng; các vị trí hộ lí và hành chính khoảng 11,6 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán của Bộ Y tế, tổng kinh phí dành riêng cho các chính sách hỗ trợ nhân lực trong 3 năm đầu vào khoảng 992,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung khoảng 161 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để đào tạo nhân lực cho cơ sở 2, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên và đội ngũ quản lí.

Cơ quan này cho rằng hiện việc đào tạo nhân lực chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí tự chủ của bệnh viện, gây áp lực lớn khi nguồn thu chưa ổn định nhưng vẫn phải bảo đảm chi thường xuyên. Trong khi đó, đào tạo đội ngũ chất lượng cao là yếu tố then chốt để duy trì chất lượng chuyên môn của cơ sở 2 ngang với cơ sở chính tại Hà Nội.

