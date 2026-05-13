Tưởng bụng lớn do tăng cân đơn thuần, tá hỏa khi biết mình bị u buồng trứng

TPO - Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 19 tuổi mang khối u buồng trứng khổng lồ có đường kính gần 30cm, chứa khoảng 10 lít dịch và chèn ép gần như toàn bộ ổ bụng.

Theo thông tin từ Khoa Phụ Ngoại, bệnh nhân chưa lập gia đình, thể trạng hơi đậm người. Thời gian gần đây, vùng bụng to lên bất thường nhưng cô gái cho rằng đây chỉ là biểu hiện béo bụng thông thường. Chỉ đến khi xuất hiện cảm giác đau tức, nặng bụng kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, bệnh nhân mới tới bệnh viện kiểm tra.

Khối u khổng lồ làm bụng cô gái 19 tuổi căng tròn.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp siêu âm và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u buồng trứng kích thước khoảng 30cm, gần như chiếm toàn bộ ổ bụng và gây chèn ép nhiều cơ quan xung quanh.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp khối u phát triển âm thầm trong thời gian dài nhưng không được phát hiện sớm do các triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt, dễ bị nhầm lẫn với tình trạng tăng cân thông thường.

Xác định đây là ca bệnh phức tạp ở bệnh nhân còn rất trẻ, ê-kíp điều trị không chỉ hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn đặt mục tiêu bảo tồn tối đa chức năng sinh sản và nội tiết cho người bệnh.

Ca phẫu thuật do bác sĩ, TS. Mai Trọng Dũng, phụ trách Khoa Phụ Ngoại, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp chuyên môn. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp nội soi, dù đây là kĩ thuật đòi hỏi trình độ cao khi xử lí các khối u kích thước lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, hình ảnh nội soi cho thấy khối u đã chiếm gần hết ổ bụng, khiến không gian thao tác bị thu hẹp đáng kể. Để đảm bảo an toàn, ê-kíp tiến hành chọc hút dịch trong khối u một cách thận trọng, lấy ra khoảng 10 lít dịch.

Các bác sĩ đồng thời thực hiện sinh thiết tức thì ngay trong mổ để đánh giá bản chất khối u. Khi kết quả cho thấy tổn thương có xu hướng lành tính, ê-kíp tiếp tục bóc tách cẩn trọng nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u nhưng vẫn giữ lại phần buồng trứng lành.

Theo TS. Mai Trọng Dũng, với bệnh nhân trẻ tuổi, việc bảo tồn khả năng sinh sản luôn là ưu tiên quan trọng nếu điều kiện chuyên môn cho phép. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phẫu thuật viên phải tính toán kĩ lưỡng từng thao tác để vừa đảm bảo an toàn, vừa hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Các chuyên gia cho biết, u buồng trứng có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, kể cả phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Bệnh thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt trong giai đoạn đầu nên dễ bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia, u buồng trứng được phân thành hai nhóm chính là u lành tính và u ác tính.

U lành tính: Đây là nhóm thường gặp, mức độ nguy hiểm thấp. Các dạng phổ biến bao gồm: u nang cơ năng, u nang bì, u nang dạng lạc nội mạc tử cung, u tuyến thanh dịch lành tính.

U ác tính (ung thư buồng trứng): Ít gặp hơn so với các khối u lành tính, tuy nhiên mức độ nguy hiểm lại rất cao. Nếu bệnh không được chẩn đoán sớm và xử trí đúng cách, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, cảm giác nặng bụng, đau tức kéo dài, rối loạn tiểu tiện hoặc sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng dưới.

Ngoài ra, việc khám phụ khoa định kì và siêu âm thường quy có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lí phụ khoa, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo tồn chức năng sinh sản cho phụ nữ trẻ.

Những biến chứng nguy hiểm có thể gặp ở u buồng trứng gồm:

Xoắn u nang: Đây là biến chứng thường gặp và cần cấp cứu ngay. Khi u nang bị xoắn, dòng máu nuôi buồng trứng bị tắc nghẽn, khiến người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội, kèm theo buồn nôn, nôn ói. Nếu không can thiệp sớm, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, gây nguy hiểm đến chức năng sinh sản, thậm chí là tính mạng người bệnh.



Vỡ u nang: Khi u nang phát triển đến kích thước lớn hoặc chịu tác động mạnh, khối u có nguy cơ vỡ, làm dịch bên trong tràn vào ổ bụng. Người bệnh có thể bị đau bụng dữ dội, kèm theo xuất huyết trong ổ bụng, thậm chí đe dọa đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Chèn ép cơ quan lân cận: U nang với kích thước lớn dần có thể gây áp lực lên các cơ quan xung quanh như bàng quang, trực tràng, niệu quản. Điều này khiến người bệnh dễ gặp rối loạn tiêu hóa, khó khăn trong tiểu tiện và bài tiết.

Nguy cơ ác tính hóa: Một số loại u nang thực thể, đặc biệt là u nang nhầy và u nang bì, có khả năng tiến triển thành ung thư. Dù tỷ lệ này không cao, nhưng đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, cần được theo dõi sát sao và điều trị kịp thời.

