Ngoại hình gây sốc của Demi Moore trên thảm đỏ Cannes

TPO - Ngoại hình của Demi Moore trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 ngày 1. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên vì vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ thách thức tuổi tác. Số khác lại phát hoảng bởi cánh tay gân guốc của bà.
Ngày 12/5 (giờ địa phương), hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới quy tụ về trung tâm hội nghị và lễ hội Palais des Festivals của thành phố Cannes, Pháp, để tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Dẫn đầu dàn khách mời nổi tiếng là minh tinh Mỹ Demi Moore. Ảnh: WireImage
Heidi Klum cũng nổi bật trên thảm đỏ Cannes trong chiếc váy voan màu nude với họa tiết hoa hồng phía trước ngực. Trái ngược với Demi, siêu mẫu Đức cho thấy vẻ đẹp đầy đặn, nóng bỏng. Ảnh: Shutterstock.
Củng Lợi chọn cho mình chiếc váy đen trễ vai đơn giản. Bà vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn đầy khí chất và đằm thắm ở tuổi 61. Điểm trừ là phần chân váy phía trước bị ngắn, tạo cảm giác nữ diễn viên Trung Quốc trông thấp hơn. Đây là lần thứ 21 Củng Lợi có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Sau 33 năm, phiên bản phục chế 4K của Bá Vương Biệt Cơ sẽ được chiếu lại tại Cannes. Với tư cách nữ chính, Củng Lợi sẽ tham dự các hoạt động liên quan. Ảnh: Getty Images
Ngôi sao truyền hình Anh Maura Higgins gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực màu đen trắng. Ảnh: Getty Images/WireImage
Nữ diễn viên gạo cội Joan Collins quyến rũ trong chiếc váy trắng, kết hợp cùng vòng cổ kim cương và găng tay đen. Đối với bà, tuổi 93 dường như chỉ là con số. Sánh đôi cùng Collins là chồng Percy Gibson (61 tuổi). Ảnh: WireImage/Shutterstock
Minh tinh 2 lần thắng giải Oscar Jane Fonda cũng không kém cạnh với váy đen đính sequin lấp lánh. Bà đã 89 tuổi. Ảnh: Shutterstock
