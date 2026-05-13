Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Ngoại hình gây sốc của Demi Moore trên thảm đỏ Cannes

Tú Oanh

TPO - Ngoại hình của Demi Moore trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 ngày 1. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên vì vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ thách thức tuổi tác. Số khác lại phát hoảng bởi cánh tay gân guốc của bà.

c1.png
c21.png
Ngày 12/5 (giờ địa phương), hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới quy tụ về trung tâm hội nghị và lễ hội Palais des Festivals của thành phố Cannes, Pháp, để tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Dẫn đầu dàn khách mời nổi tiếng là minh tinh Mỹ Demi Moore. Ảnh: WireImage
c5a.jpg
Bà tham gia với tư cách thành viên ban giám khảo của liên hoan phim năm nay, bên cạnh đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook - chủ tịch ban giám khảo (bên phải Demi), nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao (bên trái Demi) cùng những người khác là Isaach De Bankole, Laura Wandel, Diego Cespedes, Ruth Negga, Paul Laverty và Stellan Skarsgård. Ảnh: Getty Images
c3.png
Chiếc váy quây đính sequin lấp lánh của thương hiệu Jacquemus, kết hợp vòng cổ Chopard đính kim cương giúp Demi nhận vô số lời khen bởi vẻ thanh lịch, sang trọng. Nữ diễn viên Rita Wilson đánh giá đây là một trong những vẻ ngoài đẹp nhất của ngôi sao Thần dược. Tuy nhiên, số khác tỏ ra quan ngại khi thấy bờ vai và cánh tay gân guốc lộ ra bên ngoài lớp vải. Ảnh: Reuters
c4.png
"Bà ấy đúng là xinh đẹp nhưng thân hình gầy gò không phải điều chúng ta nên tôn vinh. Tôi không nghĩ đó là hình mẫu lành mạnh cho một thần tượng của nhiều người", "Tôi là người hâm mộ của chị nhiều năm nay rồi, Demi. Tôi xin nói khi phải nói tôi hy vọng chị cần chăm sóc tốt sức khỏe của mình hơn"... là những bình luận mà khán giả để lại dưới ảnh chụp của minh tinh 64 tuổi. Ảnh: Getty Images
c61.png
c6.png
Heidi Klum cũng nổi bật trên thảm đỏ Cannes trong chiếc váy voan màu nude với họa tiết hoa hồng phía trước ngực. Trái ngược với Demi, siêu mẫu Đức cho thấy vẻ đẹp đầy đặn, nóng bỏng. Ảnh: Shutterstock.
cl1.jpg
cl2.jpg
Củng Lợi chọn cho mình chiếc váy đen trễ vai đơn giản. Bà vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn đầy khí chất và đằm thắm ở tuổi 61. Điểm trừ là phần chân váy phía trước bị ngắn, tạo cảm giác nữ diễn viên Trung Quốc trông thấp hơn. Đây là lần thứ 21 Củng Lợi có mặt tại Liên hoan phim Cannes. Sau 33 năm, phiên bản phục chế 4K của Bá Vương Biệt Cơ sẽ được chiếu lại tại Cannes. Với tư cách nữ chính, Củng Lợi sẽ tham dự các hoạt động liên quan. Ảnh: Getty Images
c7.png
c93.png
Ngôi sao truyền hình Anh Maura Higgins gây ấn tượng với chiếc váy cúp ngực màu đen trắng. Ảnh: Getty Images/WireImage
c91.png
c8.png
Nữ diễn viên gạo cội Joan Collins quyến rũ trong chiếc váy trắng, kết hợp cùng vòng cổ kim cương và găng tay đen. Đối với bà, tuổi 93 dường như chỉ là con số. Sánh đôi cùng Collins là chồng Percy Gibson (61 tuổi). Ảnh: WireImage/Shutterstock
c101.png
c10.png
Minh tinh 2 lần thắng giải Oscar Jane Fonda cũng không kém cạnh với váy đen đính sequin lấp lánh. Bà đã 89 tuổi. Ảnh: Shutterstock
c111.png
c11.png
Người mẫu/diễn viên Anh Poppy Delevingne. Ảnh: Shutterstock
c121.png
c12.png
Người mẫu Đức Caroline Daur. Ảnh: Getty Images/WireImage
c131.png
c13.png
Ngôi sao truyền hình Anh Kimberley Garner. Ảnh: Shutterstock
Tú Oanh
#Liên hoan phim Cannes 2026 #thảm đỏ Cannes #Demi Moore #Củng Lợi #Heidi Klum

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe