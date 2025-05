Bất ngờ vào phút chót ở Cannes

TPO - Chiến thắng của “It Was Just an Accident” tại Liên hoan phim Cannes 2025 được cho là bất ngờ vào phút chót. Đại diện ban giám khảo đánh giá phim mang tính nhân văn và chính trị sâu sắc.

Ngày 24/5 (giờ địa phương), Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 khép lại chuỗi 12 ngày diễn ra rầm rộ với danh sách giải thưởng đều tìm thấy chủ nhân mới.

Giải thưởng lớn nhất tại Liên hoan phim Cannes, Cành cọ Vàng, gọi tên It Was Just an Accident của đạo diễn người Iran Jafar Panahi.

Bộ phim xoay quanh một nhóm cựu tù nhân chính trị ở Iran. Họ đối mặt với người mà họ nghĩ là sĩ quan an ninh từng tra tấn họ trong quá trình bị bắt. Tuy nhiên, vì tất cả đều bị bịt mắt trong thời gian ở tù, không ai có thể hoàn toàn chắc chắn liệu có nhận đúng người hay không.

Theo Variety, bộ phim lấy cảm hứng trực tiếp từ thời gian đạo diễn Jafar Panahi ở trong tù.

Năm 2010, chính quyền Iran kết án Jafar Panahi 6 năm tù về tội tuyên truyền chống chế độ. Ông còn bị cấm làm phim, viết kịch bản và ra nước ngoài trong 20 năm. Dẫu vậy, Panahi vẫn sáng tạo nghệ thuật bất chấp lệnh cấm.

Đạo diễn Panahi đã trực tiếp tham gia Liên hoan phim Cannes 2025 và nhận giải Cành cọ Vàng danh giá. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại Cannes từ năm 2003.

Trong buổi lễ trao giải, Panahi có bài phát biểu đầy cảm xúc, bày tỏ cảm giác tội lỗi khi có thể tự do tham gia sự kiện trong khi nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp tại Iran vẫn đang bị giam giữ hoặc cấm hoạt động nghệ thuật.

Panahi cũng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của gia đình và đội ngũ giúp ông biến dự án mạo hiểm như vậy trở thành hiện thực.

“Hãy gạt mọi vấn đề, mọi khác biệt sang một bên, điều quan trọng nhất hiện nay là đất nước chúng ta và sự tự do của đất nước chúng ta”, ông nói trên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên Panahi giành giải Cành cọ Vàng. Trước đó, ông từng mang về giải Sư tử Vàng tại liên hoan phim Venice cho The Circle (2000) và giải Gấu vàng của Liên hoan phim Berlin 2015 cho Taxi Tehran. Như vậy, ông đã hoàn thành "bộ ba vương miện" danh giá trong làng điện ảnh quốc tế.

Deadline cho biết chiến thắng của It Was Just an Accident là một bất ngờ vào phút chót đối với nhiều người.

Tuy nhiên, nữ chủ tịch của hội đồng giám khảo, nữ diễn viên Juliette Binoche, cho biết vinh danh bộ phim là quyết định quan trọng.

“Bộ phim xuất phát từ cảm giác kháng cự và sự sinh tồn. Điều hoàn toàn cần thiết vào ngày nay. Nó vừa mang tính nhân văn vừa mang tính chính trị cùng một lúc, vì anh ấy đến từ một đất nước phức tạp. Khi chúng tôi xem bộ phim, nó nổi bật… Nghệ thuật luôn chiến thắng. Những gì thuộc về con người luôn chiến thắng. Là diễn viên, đạo diễn và những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, chúng tôi có thể lên tiếng trước công chúng về những vấn đề quan trọng và biến đổi thế giới”, bà Binoche chia sẻ.

Nữ giám khảo chỉ ra trong thế giới bị chi phối bởi sự trả thù và bạo lực, bộ phim này dành cho những người từng trải qua bạo lực trong đời, mang lại sự thay đổi về mặt nhận thức.

“Sự thay đổi này không phải là trả thù. Ý tưởng là bạn có thể lắng nghe, không nhất thiết muốn giết ai đó hoặc làm họ đau đớn. Bộ phim mang lại hy vọng lớn lao và chúng tôi may mắn khi có bộ phim này trong cuộc thi… Về cơ bản, nếu chúng ta không thay đổi cách đối xử với nhau theo hướng tốt hơn, chúng ta không phải là con người thực sự”, bà nhấn mạnh.

Jeremy Strong, thành viên ban giám khảo, giải thích thêm họ muốn ghi nhận những bộ phim vừa mang giá trị sâu sắc, vừa đảm bảo tính nghệ thuật.

Bên cạnh Cành cọ Vàng, Giải thưởng lớn của ban giám khảo (Grand Prix) thuộc về Sentimental Value của đạo diễn Joachim Trier (Na Uy).

Giải thưởng của Ban giám khảo (Jury Prize) vinh danh 2 cái tên là Sirât của đạo diễn Oliver Laxe (Tây Ban Nha) và Sound of Falling của đạo diễn Mascha Schilinski (Đức).

Đại diện đến từ Brazil The Secret Agent thắng 2 giải quan trọng là Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Kleber Mendonça Filho và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Wagner Moura.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Pháp Nadia Melliti trong tác phẩm The Little Sister.

Phim có Thư Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỷ đóng chính, Resurrection, cũng được vinh danh với Giải đặc biệt của Ban giám khảo.

Ngoài ra, Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho Jean-Pierre và Luc Dardenne với phim Young Mothers (Pháp).