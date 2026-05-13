Công bố kết quả nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Trường Phong - Luân Dũng - Xuân Tùng - Như Ý

TPO - Sáng 13/5, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại đại hội, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã công bố kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, hội nghị đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, các chức danh trong Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

tp-daihoi-mttq-daibieu6.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: Như Ý)

Cụ thể, hội nghị đã hiệp thương cử 70 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử 12 đồng chí vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử 8 đồng chí là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông: Cao Xuân Thạo, Trần Thắng, Nguyễn Đức Phong lần đầu được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước khi được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Cao Xuân Thạo là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; ông Trần Thắng là Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Đức Phong là Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

tp-135nhansu.jpg
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Như Ý.

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI cũng hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với các ông, bà là lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội, gồm:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Theo công bố, tám Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm:

Bà Hà Thị Khiết - nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM.

Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam.

Ông Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức khoa học - kỹ thuật Việt Nam.

Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Trường Phong - Luân Dũng - Xuân Tùng - Như Ý
