Hai trẻ tử vong dưới hố nước công trường xây dựng

TPO - Khi vào khu vực công trường chưa san lấp thuộc dự án Khu nhà ở nông thôn mới xã Bản Nguyên (Phú Thọ) để vui chơi, hai cháu nhỏ không may rơi xuống hố nước tử vong. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, công ty liên quan.

Sáng 13/5, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Tạ Đức Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên, cho biết, khoảng 18h ngày 12/5, tại công trường thi công dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi (huyện Lâm Thao cũ, nay thuộc xã Bản Nguyên) xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Khu vực hai cháu bị đuối nước tử vong.

Theo đó, bốn cháu nhỏ gồm P.Q.B. (11 tuổi) và em trai P.Q.A. (9 tuổi, trú ở khu 11 Cao Xá) cùng C.H.A. (11 tuổi) và em trai C.B.K. (9 tuổi, trú ở khu 10 Cao Xá) vào khu vực bãi đất thuộc công trình dự án để vui chơi.

Trong lúc chơi đùa, hai cháu P.Q.A. và C.B.K. không may rơi xuống hố nước trong công trường. Phát hiện sự việc, hai cháu còn lại lập tức hô hoán kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, người dân địa phương cùng công nhân đang làm việc tại công trình nhanh chóng chạy đến ứng cứu, sơ cứu ban đầu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, hai cháu P.Q.A. và C.B.K. đã tử vong.

Theo ông Tạ Đức Thông, khu vực xảy ra vụ việc nằm trong phạm vi công trường dự án, tiếp giáp xã Phùng Nguyên và chưa được san lấp hoàn thiện. Thời điểm xảy ra tai nạn, công nhân tại công trường đã nghỉ làm.

“UBND xã đang phối hợp với khu dân cư, gia đình để tổ chức chính sách an sinh trên địa bàn đối với các gia đình có nạn nhân. Đồng thời, địa phương đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, công ty liên quan”, ông Thông cho biết.

Được biết, dự án Khu nhà ở nông thôn mới Cao Xá, Tứ Xã, Sơn Vi do Công ty Cổ phần Đạt Hưng làm chủ đầu tư, đồng thời cũng là đơn vị thi công dự án.