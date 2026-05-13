Lắp camera ngăn chặn ném đá xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đức Anh

TPO - Trước tình trạng xe khách bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Phú Thọ, gây tâm lý bất an cho tài xế và hành khách, chính quyền địa phương đã triển khai lắp camera, đẩy mạnh tuần tra ngăn chặn.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách phản ánh việc xe bị ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đặc biệt tại khu vực Km87 qua xã Tiên Lương (tỉnh Phú Thọ). Các vụ việc chủ yếu xảy ra vào ban đêm và rạng sáng, khiến tài xế, hành khách hoang mang.

Nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách phản ánh việc xe bị ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Km 87 địa phận xã Tiên Lương.

Theo phản ánh từ các hãng xe như Sao Việt, Interbus Line, HK Bus hay Futa Hà Sơn... tình trạng ném đá xảy ra khá thường xuyên tại đoạn từ Km85 đến Km90, trong đó điểm nóng là khu vực Km87.

Đại diện hãng xe Sao Việt cho biết, chỉ trong thời gian ngắn đã có khoảng 6 xe của doanh nghiệp bị ném đá. Riêng đêm 30/4 và rạng sáng 1/5, có 3 xe bị tấn công liên tiếp.

Không chỉ gây thiệt hại tài sản, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa an toàn của tài xế và hành khách.

Trước thực trạng trên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương vào cuộc xử lý.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Tiên Lương và Công an xã đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng điểm dọc tuyến cao tốc và khu vực cầu vượt dân sinh để theo dõi, phát hiện các hành vi vi phạm.

Cùng với đó, địa phương tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư ven tuyến cao tốc, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả pháp lý của hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông.

