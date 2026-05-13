Bà Bùi Thị Minh Hoài: Quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Xuân Tùng - Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý

TPO - Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu nhận nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Như Ý)

​Thay mặt các đồng chí ủy viên được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trân trọng cảm ơn Đại hội tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

“Sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu. (Ảnh: Như Ý)

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: “Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Để hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, sự ủng hộ, đồng hành của các cụ, các vị, các đồng chí, của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào Việt Nam ta ở nước ngoài và các tổ chức thành viên trong thời gian tới.

