Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội giao 1,6ha đất để xây dựng NOXH cho công an tại khu Tây Hồ Tây

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội quyết định giao hơn 1,6ha đất ở khu đô thị Tây Hồ Tây để triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 16.060m2 đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại ô đất có ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội) – đợt 1.

Trong đó, 12.766m2 đất tại ô C2-CT1 để xây dựng nhà ở xã hội. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất, Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định giao đất. Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định.

tay-ho-tay-6-776.jpg
Khu đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh minh họa

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

3.294m2 đất ô C2-CX1 để làm cây xanh sử dụng công cộng. Hình thức sử dụng đất là Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất để xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Phương thức giao đất là Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó tại kỳ họp 22, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục 279 dự án thu hồi đất năm nay, trong đó có hơn 10 dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội được giao chỉ tiêu xây dựng loại hình nhà ở này thuộc nhóm cao nhất cả nước với 56.200 căn.

Trần Hoàng
#Phát triển nhà ở xã hội Hà Nội #Dự án xây dựng nhà công an #Giao đất không đấu giá #Chính sách đất đai và sử dụng đất #Phát triển nhà ở xã hội đến 2030 #Khu đô thị Tây Hồ Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe