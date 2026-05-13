MTTQ Việt Nam quyết liệt giám sát để kiến nghị chính đáng của Nhân dân không rơi vào im lặng

TPO - Trao đổi tại buổi họp báo sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã có những chia sẻ quan trọng về định hướng đổi mới tổ chức, nâng cao vai trò điều phối và thực chất trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 13/5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình họp báo thông tin Đại hội. (Ảnh: Như Ý)

Đẩy mạnh giám sát phản biện

Chủ trì và trao đổi tại buổi họp báo, bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nêu rõ vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện.

Bà Hà Thị Nga khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức chính trị - xã hội mà phải phát huy tốt vai trò nòng cốt, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ và phát triển sức mạnh trong nhân dân”.

Theo bà Hà Thị Nga, MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên trực tiếp nhưng sức mạnh của Mặt trận ở các tổ chức thành viên gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội hoạt động theo pháp luật. “Vai trò của Mặt trận chính là điều phối, hiệp thương thống nhất hành động trong các hoạt động giữa các thành viên này”, bà Hà Thị Nga nói.

Bà Hà Thị Nga cho biết, nhiệm kỳ này đã có những sự điều chỉnh rõ rệt về bộ máy và cách thức vận hành. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện việc tổng hợp nội dung để bổ sung, sửa đổi Quy định 304 về tổ chức bộ máy của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Mục tiêu là quy định rõ hơn chức năng, bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam, đảm bảo tính độc lập theo quy định điều lệ của từng tổ chức và sự mạch lạc trong trách nhiệm.

Bà Hà Thị Nga trao đổi tại họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Tại buổi họp báo, bà Hà Thị Nga đã trao đổi việc nâng cao tính thực chất của công tác giám sát và phản biện xã hội. “Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới là phải phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tính thực chất, không để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào im lặng,” bà Hà Thị Nga nói.

Khẳng định về chức năng nhiệm vụ được Hiến định của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bà Hà Thị Nga cho rằng hoạt động giám sát và phản biện xã hội chỉ thực sự hiệu quả khi có sự tham gia mạnh mẽ của người dân. Bà nhận định: “Người dân chính là những người tham gia hỗ trợ để hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam hiệu quả nhất”.

Để thực hiện điều này, Mặt trận sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh của nhân dân thông qua các kênh tiếp nhận hiện đại, tiêu biểu là cổng “Mặt trận số 24/7”.

Đồng thời, bà cũng nhắc lại quy định của Đảng về việc các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan phải có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Mặt trận. Chỉ khi những phản ánh của người dân có câu trả lời xác đáng và thông tin phản hồi minh bạch mới đem lại sự hài lòng và củng cố niềm tin của xã hội vào Mặt trận.

Trao đổi về chương trình “Tháng nghe dân nói”, bà Hà Thị Nga cho biết, đây là những đợt trao đổi, đối thoại rộng rãi ở nhiều tầng lớp, thành phần khác nhau để lắng nghe ý kiến người dân một cách khách quan, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề nóng mà người dân đang quan tâm.

Đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua, cuộc vận động

Cùng trao đổi tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đã chia sẻ một số giải pháp của MTTQ Việt Nam triển khai để các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng tới kết quả thực, hành động thực.

Cụ thể, các phong trào phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc và cần thiết nhất của người dân, như môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự cơ sở và ứng dụng chuyển đổi số. Người dân phải cảm nhận được sự khác biệt cụ thể giữa việc có và không có phong trào thi đua.

Ông Cao Xuân Thạo trao đổi tại họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Đồng thời, MTTQ Việt Nam sẽ đánh giá tổng thể các cuộc vận động hiện nay. Những phong trào thiết thực sẽ được tiếp tục duy trì với giải pháp mới; ngược lại, những hoạt động chỉ còn tính hình thức sẽ chủ động kết thúc, để thay thế bằng những phong trào mới cấp thiết hơn như “Bình dân học vụ số”, phát triển kinh tế tư nhân, nói không với thực phẩm bẩn và hàng giả.

Thay đổi phương thức triển khai, để các phong trào, cuộc vận động phát động xong là bắt tay ngay vào việc, có tiêu chí cụ thể, đo đếm được. Bên cạnh đó, giảm tối đa các hoạt động hội họp, giao ban mang tính hình thức; tập trung xây dựng các mô hình thực tế tại địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác triển khai, đánh giá phong trào thi đua.