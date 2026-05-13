Ninh Bình có tân Chánh án TAND tỉnh

Minh Đức

TPO - Ngày 13/5, Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Mai Anh Tài - Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Thu Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ TANDTC, công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc điều động, bổ nhiệm ông Mai Anh Tài giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2026.

Bà Nguyễn Hải Trâm - Phó Chánh án TANDTC trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC, bà Nguyễn Hải Trâm - Phó Chánh án TANDTC, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Theo đánh giá của lãnh đạo TANDTC, ông Mai Anh Tài là cán bộ có quá trình công tác bài bản, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống TAND. Trước khi được điều động về Ninh Bình, ông từng giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bình Định, rồi Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình công tác, ông đã lãnh đạo TAND hai cấp tại các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu thi đua cao của ngành.

Trước khối lượng công việc lớn của TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, lãnh đạo TANDTC đề nghị tân Chánh án nhanh chóng bắt tay vào công việc; phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình để rà soát toàn diện các nhiệm vụ đang triển khai, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể trách nhiệm, tiến độ thực hiện nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của TANDTC.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; giữ vững đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng xét xử; tập trung giải quyết các loại án, hạn chế tình trạng án quá hạn, giảm số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo TANDTC cũng yêu cầu TAND tỉnh Ninh Bình chủ động nắm chắc tình hình địa phương, bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan tư pháp trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, TANDTC mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên để TAND hai cấp của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Anh Tài bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC; tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm; kế thừa những kết quả, truyền thống của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Ninh Bình giữ vững đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

