Trung Quốc chỉ mua 200 máy bay, cổ phiếu Boeing lập tức giảm mạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trong cuộc phỏng vấn với Fox News, rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing. Con số này thấp hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích, khiến cổ phiếu của Boeing lập tức giảm.

Chi tiết về thỏa thuận chưa được công bố ngay lập tức, bao gồm cả thời điểm và loại máy bay nào sẽ được giao, nhưng con số 200 nhỏ hơn nhiều so với gói khoảng 500 máy bay mà các nguồn tin nói với Reuters trước cuộc gặp hôm 14/5 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Một điều lãnh đạo Trung Quốc đã đồng ý hôm nay. Họ sẽ đặt hàng 200 máy bay lớn”, ông Trump nói trên chương trình Hannity của Fox News.

Sau khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu Boeing đã giảm 4,1% trong phiên giao dịch hôm 14/5. Nhà Trắng không bình luận về phản ứng của Phố Wall.

Ngoài Boeing, Trung Quốc cũng đang đàm phán một thỏa thuận quy mô lớn với nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus.

Hai nhà sản xuất máy bay đã cạnh tranh gay gắt để giành doanh số bán hàng tại Trung Quốc, thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới. Trong những năm 2010, Airbus đã vượt qua Boeing để giành quyền kiểm soát đa số thị trường, thậm chí còn mở một nhà máy lắp ráp máy bay A320 tại Thiên Tân.

Bắc Kinh cần mua máy bay từ cả hai hãng để đáp ứng nhu cầu đi lại đang bùng nổ. Theo nhiều nhà phân tích, Trung Quốc cần đặt mua tới 1.000 máy bay mới ở thời điểm hiện tại. Trong khi theo dự báo thị trường của cả Boeing và Airbus, Trung Quốc sẽ cần ít nhất 9.000 máy bay mới vào năm 2045.

Đơn đặt hàng lớn cuối cùng của Trung Quốc với Boeing là trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump vào tháng 11/2017, khi nước này đồng ý mua 300 máy bay Boeing. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi, và Boeing chỉ nhận được 51 đơn đặt hàng, chủ yếu là máy bay chở hàng, kể từ đó.

Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh thường sử dụng các hội nghị thượng đỉnh để đưa ra thông báo về những đơn đặt hàng máy bay quan trọng. Vì việc mua máy bay của các hãng hàng không Trung Quốc cần sự chấp thuận của chính phủ trung ương.

"Có thể chúng ta vẫn nhận được thêm đơn đặt hàng trong chuyến đi này, nhưng hiện tại các nhà đầu tư đang cho rằng kết quả sẽ không như mong đợi”, Matt Akers - một nhà phân tích đầu tư hàng không vũ trụ của BNP Paribas - nói với Reuters.

Giám đốc điều hành Boeing - Kelly Ortberg và Giám đốc điều hành GE Aerospace - Larry Culp nằm trong số các doanh nhân Mỹ tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc, với hy vọng đạt được các thỏa thuận hoặc giải quyết tranh chấp.

Trong các cuộc đàm phán thương mại, Tổng thống Trump thường mạnh mẽ thúc đẩy các quốc gia tăng cường mua máy bay Boeing.

Tháng trước, CEO Boeing Ortberg nói với Reuters rằng ông đang trông cậy vào sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Trump để ký kết một thỏa thuận lớn với Trung Quốc.