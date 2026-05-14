Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp phái đoàn 'tỷ đô' của Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ bên lề cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh. Phái đoàn được truyền thông gọi là đoàn CEO "tỷ đô" quy tụ nhiều tên tuổi lớn như: Elon Musk, Jensen Huang và Tim Cook.

Hôm thứ Năm (14/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với các giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu của Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh.

Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump gồm tỷ phú Elon Musk của Tesla, tỷ phú Jensen Huang của Nvidia và tỷ phú Tim Cook của Apple. Ngoài ra, còn có các CEO đến từ lĩnh vực như công nghệ, tài chính và hàng không vũ trụ, như: CEO của Boeing, Kelly Ortberg, CEO của Blackrock, Larry Fink, CEO của Blackstone, Stephen Schwarzman, CEO của Citi, Jane Fraser, CEO của Goldman Sachs, David Solomon, và nhiều người khác.

Các thành viên của phái đoàn Mỹ tại Bắc Kinh, sáng 14/5.

Trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Trump cho biết: "Chúng tôi đã mời 30 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới. Tất cả đều đồng ý, và tôi không muốn người đứng thứ hai hay thứ ba. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với Trung Quốc, và họ mong muốn giao thương và hợp tác kinh doanh, và điều đó sẽ hoàn toàn có đi có lại từ phía chúng tôi".

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: "Cánh cửa của chúng tôi sẽ ngày càng rộng mở hơn nữa, và chúng tôi hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác cùng có lợi. Tôi tin rằng các công ty Mỹ sẽ có triển vọng rộng mở hơn nữa tại Trung Quốc".

Bình luận về vấn đề này, cựu phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ Katie Zacharia cho rằng việc ông Trump đưa các CEO hàng đầu sang Trung Quốc mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với Bắc Kinh.

"Đối với Trung Quốc, điều đó thể hiện một đẳng cấp khác biệt. Họ không cử những người cấp thấp, mà là các lãnh đạo cao nhất. Điều đó rất quan trọng với thể diện và uy tín", bà Zacharia nhận định.

Ngoài vấn đề kinh tế và thương mại, truyền thông Trung Quốc cho biết ông Trump và ông Tập cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có tình hình Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine.

CNN
