Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hiếm gặp, bé trai 4 tuổi đồng thời mắc 2 bệnh do cùng 1 virus

Hà Minh

TPO - Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng đau rát nhiều ở vùng lưng và bụng bên phải. Tại đây xuất hiện các cụm mụn nước, bọng nước tập trung trên nền da đỏ với kích thước khoảng 10x20 cm.

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp hiếm gặp khi một bé trai 4 tuổi đồng thời mắc cả zona thần kinh và thủy đậu - hai bệnh đều do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra nhưng rất hiếm xuất hiện cùng lúc trên một bệnh nhân.

Bé trai 4 tuổi nhập viện trong tình trạng đau rát nhiều ở vùng lưng và bụng bên phải. Tại đây xuất hiện các cụm mụn nước, bọng nước tập trung trên nền da đỏ với kích thước khoảng 10x20 cm. Sau khoảng 3 ngày, trẻ tiếp tục nổi thêm nhiều mụn nước riêng lẻ ở vùng đầu, mặt rồi lan khắp tay chân và thân mình. Trẻ sốt cao 38-39 độ C, mệt mỏi và quấy khóc nhiều.

untitled.png
Tổn thương mụn nước tập trung thành đám trên nền dát đỏ phân bố ở ngực, lưng ở bên phải.

Gia đình đưa trẻ tới khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và được chỉ định nhập viện điều trị. Đáng chú ý, chị gái 8 tuổi của bệnh nhi cũng xuất hiện tổn thương zona vùng liên sườn phải sau đó 4 ngày.

Khai thác tiền sử cho thấy bé chưa từng mắc thủy đậu trước đây, không có dấu hiệu suy giảm miễn dịch và được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng quốc gia, tuy nhiên chưa tiêm vắc xin phòng thủy đậu. Người mẹ từng mắc thủy đậu khi mang thai ở tháng thứ 8 nhưng không điều trị đặc hiệu.

Các bác sĩ tiến hành xét nghiệm tế bào học tại hai vị trí tổn thương gồm vùng zona ở lưng và mụn nước ở mặt. Kết quả đều ghi nhận hình ảnh tế bào gai lệch hình và tế bào đa nhân khổng lồ - đặc trưng của nhiễm virus Varicella Zoster.

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thảo Nhi - Khoa Điều trị bệnh da tổng hợp cho biết sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán đồng thời mắc zona thần kinh vùng liên sườn phải và thủy đậu. Các xét nghiệm chức năng gan, thận đều trong giới hạn bình thường, test nhanh HIV âm tính.

Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc kháng virus acyclovir đường uống kết hợp thuốc hạ sốt, giảm đau, bù dịch và kháng histamine. Sau hai ngày điều trị, trẻ hết sốt, giảm đau rõ rệt, các tổn thương da khô dần và không xuất hiện thêm mụn nước mới.

Hiếm gặp trên thế giới

Các chuyên gia cho biết, trong y văn thế giới đã có một số trường hợp tương tự được ghi nhận tại Iran, Trung Quốc và Bangladesh, tuy nhiên đây vẫn là hiện tượng rất hiếm. Một giả thuyết được đặt ra là virus có thể đã xâm nhập các hạch thần kinh ngay từ giai đoạn nhiễm ban đầu và kích hoạt đồng thời cả biểu hiện thủy đậu lẫn zona.

untitled-1.png
Tổn thương mụn nước lõm giữa đồng đều rải rác cả đầu, mặt, chân.

Ở trường hợp này, các bác sĩ nhận định việc người mẹ mắc thủy đậu trong thai kì có thể liên quan đến quá trình nhiễm virus của trẻ từ trong bào thai. Ban đầu trẻ xuất hiện biểu hiện điển hình của zona thần kinh với đau rát và nổi mụn nước thành chùm ở một bên cơ thể, sau đó mới phát triển thêm các tổn thương lan tỏa đặc trưng của thủy đậu.

Theo các bác sĩ, virus Varicella Zoster là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi người bệnh khỏi thủy đậu, virus không biến mất hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh nhiều năm dưới trạng thái “ngủ đông”. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch, căng thẳng, suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona thần kinh.

Thủy đậu thường biểu hiện bằng các mụn nước nhỏ xuất hiện đầu tiên ở vùng đầu, mặt rồi lan ra toàn thân, kèm sốt và mệt mỏi. Trong khi đó, zona thần kinh thường khởi phát bằng cảm giác đau rát dọc theo dây thần kinh, sau đó nổi các cụm mụn nước khu trú ở một bên cơ thể.

Theo các bác sĩ, virus Varicella Zoster là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi người bệnh khỏi thủy đậu, virus không biến mất hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh nhiều năm dưới trạng thái “ngủ đông”. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch, căng thẳng, suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona thần kinh.

Điều đáng chú ý là zona thần kinh chủ yếu gặp ở người lớn tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, còn trường hợp đồng thời xuất hiện cả thủy đậu và zona ở trẻ nhỏ khỏe mạnh rất hiếm được ghi nhận.

Theo các bác sĩ, zona thần kinh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tổn thương mắt, đau dây thần kinh kéo dài sau zona, liệt thần kinh sọ hoặc mất thính giác. Tuy nhiên, bệnh nhi trong ca bệnh này hồi phục tốt và chưa ghi nhận di chứng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý tiêm vắc xin phòng thủy đậu cho trẻ đầy đủ nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng liên quan đến virus Varicella Zoster.

Hà Minh
#Bệnh hiếm gặp trẻ nhỏ #Virus Varicella Zoster #Chẩn đoán và điều trị thủy đậu và zona #Tác động của miễn dịch đến bệnh lý #Tiêm phòng vắc xin thủy đậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe