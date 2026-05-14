Địa phương đầu tiên ở Lâm Đồng triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân

TPO - Trường THPT Ngô Quyền ở đặc khu Phú Quý được chọn làm điểm đầu tiên triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại Lâm Đồng, với quy trình khám một chiều, lập sổ sức khỏe điện tử liên thông dữ liệu.

Ngày 14/5, ông Dương Tín Phúc - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe học sinh trên địa bàn năm 2026 cho biết: Đơn vị đã chọn Trường THPT Ngô Quyền là nơi đầu tiên triển khai khám sức khỏe toàn dân tại tỉnh Lâm Đồng.



Theo ông Phúc, Hội đồng khám sức khỏe học sinh tại đặc khu Phú Quý gồm 2 tổ khám với 24 thành viên. Công tác khám sức khỏe được triển khai từ chiều 13/5. Đến 9h sáng 14/5, lực lượng y tế đã khám cho 242/794 học sinh của Trường THPT Ngô Quyền.

Đặc khu Phú Quý là địa phương đầu tiên ở Lâm Đồng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân.

Theo đó, khu vực khám được bố trí theo quy trình một chiều, mỗi tổ khám gồm 4 bàn khám gồm: đo thể lực, khám nhi, khám mắt, khám tai mũi họng và răng. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý đặt mục tiêu bảo đảm 100% học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên địa bàn được khám sức khỏe tổng quát tại trường; học sinh trên 18 tuổi được khám sức khỏe và xét nghiệm chuyên sâu tại trung tâm.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 28/5, đơn vị sẽ tổ chức khám sức khỏe cho 5.262 học sinh từ tiểu học đến THPT tại 7 trường trên địa bàn, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế gồm khám lâm sàng các chuyên khoa như: mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, cơ xương khớp, hô hấp, tuần hoàn, nội tiết, da liễu và tâm thần.

Bên cạnh đó, học sinh được xét nghiệm cận lâm sàng như: công thức máu, sinh hóa máu và nước tiểu. Đối với học sinh từ 18 tuổi trở lên hoặc học sinh dưới 18 tuổi có chỉ định của bác sĩ sẽ được chụp X-quang ngực và siêu âm bụng.

Đến 9h sáng 14/5, có 242/794 học sinh của Trường THPT Ngô Quyền đã được khám sức khoẻ.

Ông Dương Tín Phúc cho biết: Chương trình cũng kết hợp tầm soát, theo dõi các bệnh học đường thường gặp như cong vẹo cột sống, tật khúc xạ, sâu răng. Kết quả khám sẽ được tổng hợp, lập sổ sức khỏe điện tử, liên thông và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, phục vụ quản lý sức khỏe học sinh lâu dài.

"Bước đầu công tác khám sức khỏe tại Trường THPT Ngô Quyền diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, hạ tầng mạng trên đảo còn yếu khiến việc nhập dữ liệu tại trường chậm so với tiến độ khám. Để khắc phục, các tổ khám phải trở về trung tâm vào ban đêm để cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý khám chữa bệnh, phục vụ tích hợp với VNeID", ông Dương Tín Phúc cho hay.

​