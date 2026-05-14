Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi bị tai biến lĩnh 24 tháng tù

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc nhiều lần quát mắng, chửi bới, dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật cụ bà 82 tuổi bị tai biến, bị cáo Trương Thị Bắc bị tòa tuyên phạt 24 tháng tù.

Tàn ác, đối xử tệ với người già bị bệnh tật

Gần trưa 14/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, ở xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) mức án 24 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo Bắc gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần người bị hại; hành vi của bị cáo gây bất bình dư luận, làm mất an ninh trật tự xã hội.

“Bị cáo là người tàn ác, đối xử tồi tệ với người già yếu, bệnh tật không đủ sức phản kháng… Hành vi của bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, cần áp dụng tình tiết tăng nặng”, Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

hoi-dong-xet-xu.jpg
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 3 tuyên án bị cáo.

Theo nội dung bản án, bị cáo Trương Thị Bắc được thuê giúp việc, chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, ở ngõ 190 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng), là người già bị tai biến. Tại căn nhà trên chỉ có Bắc và bà Nội sinh sống.

Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà Nội với tiền công là 11 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian đầu, các con, cháu bà Nội đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, tối ngày 10/1/2026, người nhà đến thăm bà Nội thì phát hiện thấy phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Khi hỏi thì Trương Thị Bắc nói do bà Nội bị ngã. Không tin tưởng lời của nữ giúp việc, người nhà bà Nội kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ cụ bà trong nhiều ngày.

Cụ thể, từ ngày 2/1 - 11/1/2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới bà Nội, dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, dùng chân dẫm lên đùi, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật bà từ vị trí này sang vị trí khác trên giường và trên xe lăn.

Hành vi của Bắc khiến bà Nội thương tích 4%, song gia đình không đề nghị truy cứu Bắc về hành vi cố ý gây thương tích, chỉ đề nghị xử lý nghiêm hành vi “hành hạ người khác”.

Thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt

Tại tòa, bị cáo ban đầu khai báo quanh co, chối tội. Sau khi Hội đồng xét xử phân tích, đánh giá bị cáo mới thừa nhận hành vi.

Trình bày lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Trương Thị Bắc khóc xin giảm nhẹ hình phạt.

bac.jpg
Bị cáo Trương Thị Bắc.
screen-shot-2026-05-11-at-145907.png
Camera ghi lại cảnh Bắc hành hạ cụ bà.

Trước đó tại phần tranh luận, con gái bà Hoàng Thị Nội bày tỏ bức xúc trước động thái khai báo quanh co, không trung thực của bị cáo Trương Thị Bắc.

Con gái cụ bà khóc lóc nói, cảm thấy đau xót khi biết mẹ bị hành hạ nhiều ngày. Sau sự việc đến nay, mẹ bà sống trong bất an, tinh thần lo âu khi nhắc đến hai từ “giúp việc là khóc".

“Tôi mong Hội đồng xét xử nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật”, con gái bà Nội nói.

Trong khi, người con trai bà Nội cho rằng mình giữ lại một khoản tiền để tết trả cho bị cáo chứ không có ý chiếm đoạt. Quá trình Bắc sinh sống, gia đình luôn tin tưởng vì thấy Bắc trước đó là người làm việc chu đáo.

“Mình thấy nó ăn ở hiền lành, mà không ngờ nó lại đối xử tệ bạc như thế”, một người thân của bà Nội ngồi dưới hàng ghế theo dõi phiên tòa bày tỏ.

Hoàng An
#Nữ giúp việc hành hạ cụ bà #Giúp việc #Giúp việc bạo hành cụ bà #Tuyên án nữ giúp việc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe