Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát để trốn kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, Vi Văn Công đã điều khiển xe máy lao thẳng vào tổ công tác rồi tấn công một Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 8, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công, trú tại bản Khúa, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, quá trình tuần tra trên tuyến đường N1-1 thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Đại Đồng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo một người phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Vi Văn Công, chở theo Sinh Triệu Quỳnh D. (SN 2007, trú tại xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng), di chuyển theo hướng thôn Dương Húc ra tỉnh lộ 287.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Công.

Khi Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph. ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Vi Văn Công không chấp hành mà bất ngờ tăng ga, điều khiển xe lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm bỏ chạy. Thiếu tá Ph. đã kịp thời né tránh, đồng thời khống chế tay lái để ngăn đối tượng tẩu thoát.

Tuy nhiên, tại hiện trường, Công tiếp tục có hành vi chống đối quyết liệt. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ, đối tượng liên tục chửi bới, dùng tay đấm vào vùng cằm và thái dương của Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Chứng kiến hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của đối tượng, nhiều người dân địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế, đưa Vi Văn Công về trụ sở công an để xử lý.