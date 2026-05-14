Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố đối tượng tấn công cảnh sát để trốn kiểm tra nồng độ cồn

Nguyễn Thắng

TPO - Không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, Vi Văn Công đã điều khiển xe máy lao thẳng vào tổ công tác rồi tấn công một Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Khu công nghiệp Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 8, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công, trú tại bản Khúa, xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, quá trình tuần tra trên tuyến đường N1-1 thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Đại Đồng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo một người phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Vi Văn Công, chở theo Sinh Triệu Quỳnh D. (SN 2007, trú tại xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng), di chuyển theo hướng thôn Dương Húc ra tỉnh lộ 287.

cuong.jpg
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Công.

Khi Thiếu tá Nguyễn Tất Nguyên Ph. ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Vi Văn Công không chấp hành mà bất ngờ tăng ga, điều khiển xe lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông nhằm bỏ chạy. Thiếu tá Ph. đã kịp thời né tránh, đồng thời khống chế tay lái để ngăn đối tượng tẩu thoát.

Tuy nhiên, tại hiện trường, Công tiếp tục có hành vi chống đối quyết liệt. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ, đối tượng liên tục chửi bới, dùng tay đấm vào vùng cằm và thái dương của Thiếu tá Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Chứng kiến hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của đối tượng, nhiều người dân địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng khống chế, đưa Vi Văn Công về trụ sở công an để xử lý.

Nguyễn Thắng
#Chống người thi hành công vụ #Vi phạm luật giao thông #Tấn công cảnh sát giao thông #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe