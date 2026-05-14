Iran tuyên bố chặn vũ khí Mỹ qua eo biển Hormuz

TPO - Quân đội Iran tuyên bố sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ vận chuyển qua eo biển Hormuz đến các căn cứ trong khu vực, đồng thời khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran.

Người phát ngôn của quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia hôm thứ Tư (13/5) tuyên bố: "Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz và vào các căn cứ trong khu vực.. Bất kỳ quốc gia nào muốn đi qua tuyến đường thủy này đều phải tuân theo sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran, nhằm đảm bảo hành trình an toàn".

Theo Chuẩn tướng Akraminia, phần phía tây của eo biển nằm dưới sự chỉ huy của Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong khi phần phía đông do Hải quân Lục quân Cộng hòa Hồi giáo Iran kiểm soát.

Chuẩn tướng Akraminia khẳng định việc kiểm soát eo biển Hormuz không chỉ giúp tăng cường năng lực giám sát và chủ quyền của Iran, mà còn có thể mang lại nguồn thu cho đất nước "gấp đôi doanh thu dầu mỏ".

"Sự kiểm soát phối hợp và đồng bộ này, không chỉ tăng cường khả năng giám sát và chủ quyền của Iran trong khu vực, mà còn tạo ra doanh thu cho đất nước, gấp đôi doanh thu từ dầu mỏ", ông nói.

Quan chức Iran lưu ý, bất chấp phải đối mặt với các kế hoạch tấn công từ đối thủ, lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì năng lực chiến đấu và chủ động ngăn chặn các mối đe dọa thông qua các cuộc tấn công tên lửa và các chiến dịch trên mặt đất.

Ông cho rằng các mục tiêu của đối phương trong cuộc xung đột gần đây, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa và hạt nhân của Iran đều thất bại.

Theo Chuẩn tướng Akraminia, học thuyết quân sự hiện nay của Iran mang tính tấn công và bất kỳ "sai lầm nào của kẻ thù" cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày ông Saeed Siahsorani, quan chức cấp Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra lời cảnh báo: "Nếu Mỹ làm điều gì đó sai lầm, chúng tôi sẽ biến Vịnh Ba Tư thành nghĩa địa lớn nhất của lính thủy đánh bộ Mỹ".

Ông cũng gọi eo biển Hormuz là "Eo biển danh dự của Hồi giáo", đồng thời cho biết Iran đang triển khai chiến lược "răn đe thông minh".

Theo ông Siahsorani, khoảng 70% các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, bao gồm Arifjan, Al Udeid, Sheikh Isa và Ali Al Salem, đã bị "san bằng".