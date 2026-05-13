Đền Thiên Đàn và thông điệp ngoại giao Trung Quốc muốn gửi tới Tổng thống Trump

TPO - Việc Trung Quốc chọn đền Thiên Đàn làm điểm nhấn trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là thông điệp ngoại giao mang tính biểu tượng sâu sắc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15/5 - chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ khi ông Trump đến Bắc Kinh năm 2017 - sự chú ý không chỉ dồn vào chương trình nghị sự, mà còn hướng tới những biểu tượng ngoại giao được Bắc Kinh lựa chọn kỹ lưỡng.

Tâm điểm của chuyến thăm lần này là đền Thiên Đàn - quần thể kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản thế giới, gắn liền với nghi lễ tế trời của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Đền Thiên Đàn tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến đến Bắc Kinh tối 13/5, tham dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình vào sáng 14/5. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham quan đền Thiên Đàn và tiệc chào mừng.

Được xây dựng từ thế kỷ 15, Thiên Đàn từng là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu cho quốc thái dân an và mùa màng bội thu. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, đây là nơi thể hiện mối liên kết giữa 'thiên' (trời) và 'nhân' (con người).

Giới quan sát cho rằng, trong ngoại giao Trung Quốc, những địa điểm lịch sử hiếm khi chỉ mang ý nghĩa cảnh quan. Chúng thường có vai trò truyền tải thông điệp về lịch sử, và quan hệ song phương.

Theo Reuters, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Thiên Đàn để tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là cách Bắc Kinh gửi đi thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn hóa của Trung Quốc.

Trong khi đó, với Tổng thống Trump, chuyến thăm mang ý nghĩa thực tế hơn khi vấn đề nông nghiệp được dự báo sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu, trong bối cảnh nông dân Mỹ kỳ vọng Trung Quốc gia tăng nhập khẩu đậu nành, nông sản và thịt từ Washington.

"Đối với một nhà lãnh đạo Trung Quốc, đây là bối cảnh phù hợp để thể hiện chiều sâu lịch sử, sự lâu đời của nền văn minh Trung Quốc", Lars Ulrik Thom, nhà sử học sống tại Bắc Kinh nhận định.

Chuyến trở lại Bắc Kinh lần này của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Bên cạnh các nội dung song phương, tình hình Iran và những diễn biến an ninh tại Trung Đông cũng được dự báo sẽ là một trong những chủ đề được hai bên trao đổi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh.

