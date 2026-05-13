Pháp luật

Hà Nội: Cảnh sát 141 tóm gọn 2 'quái xế' cất giấu súng hoa cải

Thanh Hà

TPO - Khi bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội kiểm tra, 2 "quái xế" khai nhận đang cất giấu 2 khẩu súng, đạn kèm theo nhiều hung khí tại nơi ở.

Tang vật thu giữ.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 12/5, tổ công tác Y15 - 141 Công an TP Hà Nội tuần tra trên tuyến đường Lý Thánh Tông (xã Gia Lâm, TP Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm trên các tuyến phố Lý Thánh Tông - Trâu Quỳ - Ngô Xuân Quảng...

Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra tại ngã tư đèn xanh - đèn đỏ Ngô Xuân Quảng - Nguyễn Văn Linh.

Làm việc với tổ công tác, đối tượng Nguyễn Gia Bảo V. (trú xã Phù Đổng, Hà Nội) - điều khiển xe máy BKS 29L1 - 483.XX cho biết đang cất giấu khẩu súng hơi bắn đạn chì tại nhà, và khẩu súng bắn đạn hoa cải ở nhà do Trần Đức Thái D. (trú cùng xã).

Lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng, đạn của các đối tượng.

Tổ công tác thu giữ 2 khẩu súng trên cùng 1 vỏ đạn ghém đã qua sử dụng, 4 viên đạn ghém chưa sử dụng.

Ngoài ra, các đối tượng tự giao nộp 1 gậy sắt gắn dao dài khoảng 2,3m, 1 dao (dạng dao bầu), 2 gậy rút ba khúc bằng kim loại.

Hiện tổ công tác phối hợp với cơ quan Công an sở tại để giải quyết theo quy định của pháp luật.

#Chặn bắt tội phạm cất giữ vũ khí #Phòng chống tội phạm đường phố #Kiểm tra và thu giữ vũ khí trái phép #Hoạt động của tổ công tác 141 Hà Nội #Pháp luật về kiểm soát vũ khí

