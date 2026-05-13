Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt 'nữ quái' lừa hơn 7 tỷ đồng bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng

Nhật Huy

TPO - Với chiêu vay 'nóng' để đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi cao và hoàn vốn nhanh, một phụ nữ ở Đồng Tháp đã tạo lòng tin rồi vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của nạn nhân.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến (SN 1990, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1000023689.png
Tống đạt các quyết tố tụng đối với Trần Thị Kim Xuyến.

Theo điều tra, do cần tiền trả nợ, Xuyến đưa ra thông tin cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao và hoàn vốn trong thời gian ngắn để vay tiền của anh N.V.V.

Thông qua sự giới thiệu của anh V., Xuyến tiếp tục tiếp cận anh N.V.L. vay tiền bằng chiêu trò trên. Để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuyến vay số tiền nhỏ và thanh toán gốc, lãi đúng hạn.

Đến giữa tháng 7/2025, Xuyến vay 7 tỷ đồng của một số người, khi nhận tiền đã sử dụng trả nợ, tiêu xài cá nhân, không trả gốc và lãi như cam kết, còn lẩn tránh các bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Xuyến quanh co chối tội, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị can.

Công an TP. Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Kim Xuyến liên hệ công an để được hướng dẫn giải quyết.

Nhật Huy
#Lừa đảo #Chiếm đoạt tài sản #đáo hạn #Trả nợ #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe