Bị đánh tử vong khi đến xóm trọ tìm 'đối thủ' giải quyết mâu thuẫn

TPO - S. điều khiển xe máy chở hai người bạn đến phòng trọ tìm H. để giải quyết mâu thuẫn. Khi S. đang gõ cửa thì xuất hiện nhóm khoảng 3 thanh niên ở trong dãy trọ này xông ra đánh khiến S. bị thương nặng, sau đó tử vong.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng điều tra vụ án mạng khiến B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, S. có mâu thuẫn với nhóm của nam thanh niên tên H. (chưa xác định lai lịch cụ thể) qua mạng xã hội. Sau đó, hai bên hẹn nhau để giải quyết.

Khoảng 2h30 ngày 12/5, S. điều khiển xe máy chở theo hai người bạn đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) để tìm H.

Khi S. đang gõ cửa thì xuất hiện nhóm khoảng 3 thanh niên ở trong dãy trọ này xông ra đánh khiến S. bất tỉnh.

Sau đó, S. được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đến khoảng 9h cùng ngày thì tử vong.

Được biết, các đối tượng liên quan đến vụ việc đã đến công an đầu thú.