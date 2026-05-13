Điều tra vụ múc trộm đất của người dân tại bãi bồi ven sông Hồng

TPO - Lợi dụng đêm tối, nhóm đối tượng đã múc trộm đất tại bãi bồi sông Hồng đang trồng chuối của người dân. Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Vừa qua, người dân thôn Năm Mẫu, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên phản ánh bức xúc khi đất trồng chuối ven sông Hồng bị múc trộm trong đêm. Bà H. chia sẻ, chỉ trong một đêm bãi trồng chuối của bà bị kẻ xấu múc trộm, toàn bộ chuối đang trồng trên diện khoảng 300m2 đã bị "san phẳng".

Khu vực bị múc trộm đất

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, khu vực bị múc trộm đất nằm ngay cạnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, sát sông Hồng. Hiện trường cho thấy một hố đất bị khoét sâu khoảng 2 mét, không thể canh tác. Nhiều cây chuối đang trong thời kỳ sinh trưởng cũng bị bật gốc, đổ nghiêng hoặc vùi lấp. Gần đó còn có tàu hút cát đang hoạt động giữa sông Hồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lưu Quang Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Ninh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra vụ việc. "Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với công an tỉnh để sớm làm rõ đối tượng múc trộm đất màu của bà con. Hiện tỉnh Hưng Yên rất quan tâm, quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tài nguyên", ông Phúc nói.