Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra vụ múc trộm đất của người dân tại bãi bồi ven sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Lợi dụng đêm tối, nhóm đối tượng đã múc trộm đất tại bãi bồi sông Hồng đang trồng chuối của người dân. Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Vừa qua, người dân thôn Năm Mẫu, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên phản ánh bức xúc khi đất trồng chuối ven sông Hồng bị múc trộm trong đêm. Bà H. chia sẻ, chỉ trong một đêm bãi trồng chuối của bà bị kẻ xấu múc trộm, toàn bộ chuối đang trồng trên diện khoảng 300m2 đã bị "san phẳng".

tp-680dba43cea28c3f65412179a1d40c9c.jpg
Khu vực bị múc trộm đất

Ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, khu vực bị múc trộm đất nằm ngay cạnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, sát sông Hồng. Hiện trường cho thấy một hố đất bị khoét sâu khoảng 2 mét, không thể canh tác. Nhiều cây chuối đang trong thời kỳ sinh trưởng cũng bị bật gốc, đổ nghiêng hoặc vùi lấp. Gần đó còn có tàu hút cát đang hoạt động giữa sông Hồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lưu Quang Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Ninh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra vụ việc. "Chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với công an tỉnh để sớm làm rõ đối tượng múc trộm đất màu của bà con. Hiện tỉnh Hưng Yên rất quan tâm, quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tài nguyên", ông Phúc nói.

Trần Hoàng
#Trộm đất ven sông Hồng #Xử lý vi phạm tài nguyên #Ảnh hưởng đến đời sống người dân #Hoạt động hút cát trái phép #Điều tra và xử lý vụ việc #Sân golf Trump #Huyện Khoái châu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe