Bắt được cá sấu dài hơn 1m trong ao nhà dân

Tân Lộc

TPO - Người dân ở xã Tân Lộc (Cà Mau) phát hiện một con cá sấu nổi lên trong ao sau nhà nên quay lại clip, đăng lên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đã vây bắt được con cá sấu nặng hơn 10kg.

Clip: Người dân trình báo phát hiện cá sấu ở trong ao nước.

Ngày 15/5, chị Thạch Thị Mỹ Nhân (ngụ xã Tân Lộc, Cà Mau) xác nhận, chính quyền địa phương đã bắt thành công con cá sấu xuất hiện trong ao nhà mình. Con cá sấu bắt được dài hơn 1m, nặng hơn 10kg.

Trước đó, sáng 14/5, gia đình chị Thạch Thị Mỹ Nhân nhìn thấy con cá sấu nổi lên mặt nước nhưng sau đó nó lặn xuống. Vài giờ sau, con vật tiếp tục quậy nước mạnh rồi ẩn mình trong những đám rau muống.

Thấy vậy, chị Nhân đã dùng điện thoại quay lại clip, đăng lên mạng xã hội để cảnh báo người dân xung quanh, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Sau đó chính quyền cử lực lượng và vây bắt được con cá sấu này.

Cá sấu nổi trong ao nước nhà dân đã bị chính quyền vây bắt thành công.

Theo lời chị Nhân, tuần trước, hàng xóm của chị cũng phát hiện một con cá sấu có kích cỡ tương tự trong ao. Khi đó, người dân đã dùng lưới vây bắt nhưng không được. Gia đình chị Nhân nghi ngờ con cá sấu xuất hiện trong ao nhà mình có thể là con từng nổi lên ở ao nhà hàng xóm trước đó.

