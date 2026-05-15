Người lính

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không cần mở eo biển Hormuz, quyết thu hồi ‘bụi hạt nhân’ của Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không phụ thuộc vào eo biển Hormuz và khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tại Bắc Kinh hôm thứ Năm (14/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không cần phải mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực này chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích của các đồng minh Trung Đông và ổn định thương mại toàn cầu.

"Chúng ta hoàn toàn không cần nó", ông Trump nói.

Theo tổng thống Mỹ, nếu có bảo vệ tuyến đường này cũng là để hỗ trợ các đồng minh trong khu vực.

Tuyên bố được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục gián đoạn hoạt động vận tải, khiến giá xăng và nhiên liệu máy bay tăng mạnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, ông Trump cho biết ưu tiên lớn nhất của Mỹ vẫn là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, thay vì áp lực giá nhiên liệu trong nước.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, ông Trump tái khẳng định lập trường cứng rắn về việc thu hồi lượng uranium đã được làm giàu của Iran - thứ mà ông gọi là "bụi hạt nhân".

"Vật liệu hạt nhân có thể được chôn cất... Tôi thà lấy nó đi hơn", ông Trump nói.

Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ đang theo dõi sát sao các địa điểm hạt nhân của Iran và mọi nỗ lực khai thác vật liệu này.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao. Các bạn biết đấy, chúng tôi biết chính xác những gì đang xảy ra ở đó. Chưa ai từng đến gần được nó cả", Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Mỹ/Israel và Iran, đồng thời thúc giục nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã thảo luận sâu về xung đột Iran trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 15/5. Bắc Kinh cho rằng chiến sự "đáng lẽ không nên xảy ra" và cánh cửa đàm phán hiện nay "không nên bị đóng lại thêm lần nữa".

Bộ này cũng cho biết ông Tập Cận Bình và ông Trump đã thảo luận về "các vấn đề lớn liên quan đến cả hai nước và thế giới, và đạt được một loạt các thỏa thuận mới".

Quỳnh Như
CNN
