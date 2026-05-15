Lai Châu: Hơn 200 học sinh ngộ độc nghi do ăn quả lạ

TPO - Vào khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 14/5, trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô và trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Làng Mô (xã Tủa Sín Chải, Lai Châu) có nhiều em học sinh buồn nôn, đau bụng. Nhận định ban đầu cho rằng, do các em học sinh tự đi hái và ăn quả lạ ngoài tự nhiên.

Sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tủa Sín Chải đã khẩn trương chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế xã và hai trường học triển khai lấy mẫu thức ăn tại bếp ăn của hai trường học và mẫu quả lạ nghi gây ngộ độc; rà soát toàn bộ học sinh có biểu hiện liên quan để kịp thời theo dõi, xử lý.

Quả học sinh ăn, có thể dẫn đến ngộ độc.

35 em có dấu hiệu nặng như buồn nôn, đau quặn bụng được gấp rút được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để cấp cứu, điều trị.

Qua rà soát, đến 21 giờ 00 phút ngày 14/5, tổng số học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc do ăn quả lạ là 206 em. Trong đó, trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô 159 em (chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ là 23 em), trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Làng Mô 47 em (chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ là 12 em).

Các cháu học sinh được điều trị kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Sìn Hồ

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Tủa Sín Chải, ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã đã chỉ đạo Trạm y tế tổ chức khám và điều trị cho các em học sinh có biểu hiện ngộ độc do ăn quả lạ; đồng thời đề nghị Bệnh viện Sìn Hồ tăng cường 2 y, bác sỹ và thuốc để phục vụ công tác khám và điều trị cho các cháu học sinh. Đến 24 giờ cùng ngày, các cháu ngộ độc nghi do ăn quả lạ cơ bản ổn định, giảm các triệu chứng.

Tính đến sáng ngày 15/5, về cơ bản các cháu đã ổn định hoàn toàn về sức khỏe và tham gia học tập bình thường; còn lại 35 cháu được đưa về bệnh viện Sìn Hồ điều trị đã ổn định sức khỏe đang chờ làm thủ tục xuất viện để về tiếp tục tham gia học tập.

Sức khoẻ của các em học sinh đã ổn định và có thể xuất viện

UBND xã Tủa Sín Chải chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp các đơn vị trường học thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh; bố trí giáo viên, cán bộ y tế túc trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (nếu có); chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh nguyên nhân vụ việc dẫn đến ngộ độc.

​