Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị đề nghị mức án tử hình

Quốc Nam - Hoàng Dương

TPO - Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác trong vụ án đều bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị án tử hình về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 15/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh bước sang phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của bị cáo Bùi Đình Khánh là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp tham gia đường dây mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bùi Đình Khánh bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị 2 lần mức án tử hình.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình về tội “Giết người”; tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; từ 4,5-5 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 5-6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Bùi Đình Khánh bị truy tố về các tội: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cùng vụ án, Hà Thương Hải cũng bị đề nghị mức án chung thân về tội “Giết người” và tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt đề nghị là tử hình.

Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Dương Tiến Tú bị đề nghị tù chung thân cùng về tội danh này.

Theo kế hoạch xét xử, trong ngày hôm nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi HĐXX nghị án, tuyên án.

Theo cáo trạng, tối 17/4/2025, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (phường Bãi Cháy), lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng đang chuẩn bị giao dịch ma túy.

Quá trình tổ chức vây bắt các đối tượng liên quan, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng bọn và bỏ trốn. Trong quá trình truy bắt, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ trốn qua nhiều địa phương trước khi bị bắt giữ tại Thanh Hóa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh bị truy tố về các tội: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

