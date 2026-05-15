Hai 'ảo thuật gia' lừa bán đá thiên thạch rởm với giá 400 triệu đồng

Tiền Lê

TPO - Biết đặc tính của “đá thiên thạch” làm vỡ kính và đông thủy ngân nên Byă bàn bạc với Mdrang để dùng thủ thuật làm loại đá này, lừa bán cho hai người đàn ông giá 400 triệu đồng.

Ngày 14/5, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Y Phơu Byă (SN 1981, trú Buôn Ja, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk) và Y Đam Mdrang (SN 1993, trú Buôn Eea Khit, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, qua bạn bè giới thiệu, ông Mbon Ha Năm (SN 1971, trú thôn Đa Kao 2, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) gọi điện cho Y Phơu Byă để hỏi mua “đá thiên thạch”. Byă trả lời có đá và hẹn ông Năm vài ngày sau đến xem đá. Sau đó, Byă tìm hiểu trên mạng xã hội về đặc tính của “đá thiên thạch” sẽ làm vỡ kính và đông thủy ngân nên đã bàn bạc Y Đam Mdrang để làm giả loại đá này, lừa ông Năm.

Sau đó, Byă đã mua nguyên liệu làm giả “đá thiên thạch”, chuẩn bị 2 tấm gương (trong đó có 1 gương đã vỡ), 2 ống thủy ngân (1 ống thủy ngân đã đông) rồi hẹn ông Năm tại Đắk Lắk để thử nghiệm đá.

Đối tượng Y Đam Mdrang.

Để xem đá, ông Năm rủ ông Hà Ngọc Kỳ (SN 1970, trú thôn Liên Hung, xã Đam Giông 2, tỉnh Lâm Đồng) cùng đi xem. Tại địa điểm đã hẹn nhau ở thôn 7, xã Chư Sê Byă và Mdrang đặt “đá thiên thạch” giả lên tấm gương và ống thủy ngân sau đó yêu cầu ông Năm, ông Kỳ đứng ra cách 10m để quan sát một lúc.

Lợi dụng lúc ông Kỳ và ông Năm không chú ý, Byă đã dùng tấm gương vỡ và ống thủy ngân đã đông chuẩn bị trước đó đánh tráo kết quả. Bị lừa, ông Kỳ nghĩ “đá thiên thạch” thật nên hỏi giá, Byă nói bán với mức 400 triệu đồng. Ông Kỳ đồng ý mua và hẹn về chuẩn bị tiền.

Đến ngày 29/4, sau khi ông Kỳ gom đủ tiền đã liên hệ với Byă để mua “đá thiên thạch”. Byă đưa đá giả cho ông Kỳ và nhận số tiền 400 triệu đồng. Khoảng 19h00 cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của ông Hà Ngọc Kỳ về việc bị đối tượng Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại thôn 7, xã Chư Sê.

Đối tượng Y Phơu Byă.

Ngay sau đó, Công an xã Chư Sê vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, nộp lại toàn bộ số tiền 400 triệu đồng.

Tiền Lê
#lừa đảo #đá thiên thạch #Gia Lai #Đắk Lắk #tội phạm #vũ trụ #xã Chư Sê #thủ thuật #ảo thuật gia #phù phép #bán hàng giả

