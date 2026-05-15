Từ 1/7, Hà Nội tiếp quản Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Luân Dũng

TPO - Nghị quyết số 126 của Chính phủ vừa ban hành đã đồng ý chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND thành phố Hà Nội quản lý.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. Quyết định được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/7/2026. Từ ngày 1/7/2026, UBND thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội trực tiếp quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1/7.

Việc quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về văn hóa, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Quyết định về việc chuyển giao nguyên trạng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã phê duyệt.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như một “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ kiến trúc, phong tục, nghệ thuật và ẩm thực của 54 dân tộc, với sự hiện diện thường xuyên của nhiều nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số vừa sinh sống, lao động, vừa thực hành văn hóa tại đây.

Đây không chỉ là không gian lưu giữ di sản, mà còn là nơi để văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hành, trao truyền và lan tỏa một cách sống động.

Giai đoạn 2021 - 2025, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam duy trì hoạt động thường xuyên của 16 cộng đồng dân tộc, đón 311 lượt cộng đồng với khoảng 4.616 nghệ nhân và đồng bào tham gia; tổ chức 108 lễ hội, nghi lễ, phong tục cùng 218 chương trình trình diễn, giao lưu văn hóa.

Mỗi năm, Làng Văn hóa này thu hút gần 1 triệu lượt khách, trong đó khoảng 50% là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ Thủ đô tìm về với cội nguồn văn hóa dân tộc.

