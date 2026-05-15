Thanh tra 4 dự án cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở Đắk Lắk

Chiều 14/5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh được cập nhật trên hệ thống 751.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra.

Theo đó, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các dự án gồm: Dự án Công viên phía Nam đường lên núi Nhạn (do Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Khu vực phía Đông tỉnh làm chủ đầu tư); Dự án Công viên cây xanh xã Ea Ly và Dự án Hạ tầng Khu dân cư dọc đường Nguyễn Huệ - Lương Văn Chánh (do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Tuy Hòa làm chủ đầu tư) và Dự án Hạ tầng đường Suối Bạc 4 (do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Tuy An làm chủ đầu tư).

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án. Thời kỳ thanh tra được tính từ khi triển khai dự án đến ngày 31/3/2026; trường hợp cần thiết sẽ xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Theo quyết định, thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Hoàng Lâm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, Trưởng đoàn đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thanh tra nhằm làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.