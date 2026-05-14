Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp

Trường Phong

TPO - Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được phân công là Trưởng ban Chỉ đạo.

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Tại phiên họp, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Trưởng ban Chỉ đạo.

tienphong-145hop1.jpg
Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thực hiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: việc phân cấp, phân quyền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố; chưa cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; thẩm quyền chưa đồng bộ, rõ ràng…

Để việc sơ kết bài bản, khoa học, tránh hình thức, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khai thông điểm nghẽn, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong quá trình sơ kết, 4 Đảng ủy phải bám sát tinh thần của Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, việc sơ kết phải được thực hiện khoa học dựa trên mô hình “trục thẳng đứng” của các Đảng ủy, tránh chồng chéo, tránh sót việc.

tienphong-145hop.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PV.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu thống nhất việc xây dựng đề cương, biểu mẫu đánh giá quá trình triển khai; nêu rõ những sáng tạo, sáng kiến, đột phá trong quá trình thực hiện; thể hiện rõ được đặc điểm của từng mô hình đô thị, đô thị đặc biệt, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Việc đánh giá cần xem xét kỹ các đề xuất, kiến nghị, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục.

Để bảo đảm số liệu, dữ liệu thật, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các Đảng ủy cần chỉ đạo triển khai các đoàn khảo sát tại các vùng, địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm điều phối các cơ quan nhằm bảo đảm sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình sơ kết.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Trường Phong
#Nguyễn Duy Ngọc #Trưởng Ban Tổ chức Trung ương #Chính quyền địa phương 2 cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe