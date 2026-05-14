Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được phân công là Trưởng ban Chỉ đạo.

Chiều 14/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tổ chức phiên họp lần thứ nhất.

Tại phiên họp, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương là Trưởng ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thực hiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: việc phân cấp, phân quyền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố; chưa cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; thẩm quyền chưa đồng bộ, rõ ràng…

Để việc sơ kết bài bản, khoa học, tránh hình thức, đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khai thông điểm nghẽn, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong quá trình sơ kết, 4 Đảng ủy phải bám sát tinh thần của Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, việc sơ kết phải được thực hiện khoa học dựa trên mô hình “trục thẳng đứng” của các Đảng ủy, tránh chồng chéo, tránh sót việc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu thống nhất việc xây dựng đề cương, biểu mẫu đánh giá quá trình triển khai; nêu rõ những sáng tạo, sáng kiến, đột phá trong quá trình thực hiện; thể hiện rõ được đặc điểm của từng mô hình đô thị, đô thị đặc biệt, nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.

Việc đánh giá cần xem xét kỹ các đề xuất, kiến nghị, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục.

Để bảo đảm số liệu, dữ liệu thật, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các Đảng ủy cần chỉ đạo triển khai các đoàn khảo sát tại các vùng, địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm điều phối các cơ quan nhằm bảo đảm sự thống nhất, thuận lợi trong quá trình sơ kết.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.