Xã hội

7 ô tô va chạm dồn toa trên đường Kim Ngưu, Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Chiều 14/5, một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô xảy ra trên đường Kim Ngưu (Bạch Mai, Hà Nội). Vụ việc không có thương vong về người.

7 xe ô tô dồn toa trên đường Kim Ngưu.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại gần ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu - Tam Trinh (Bạch Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực trước số 346 Kim Ngưu, hướng đi Tam Trinh.

Sau đó, họ trông thấy 7 ô tô va chạm liên hoàn gồm, 6 xe ô tô con và 1 xe buýt. "Tôi nghe thấy tiếng rầm, 7 xe dính liền vào nhau. Trong đó có 2 xe bị hư hỏng nặng" - một người dân cho biết.

Lực lượng chức năng vẽ lại hiện trường và di chuyển các phương tiện để tránh ùn tắc.
CSGT cùng người dân dọn dẹp mảnh vỡ rơi trên đường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp với Công an phường Bạch Mai có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều khiến giao thông tại khu vực trên bị ùn ứ.

Lực lượng chức năng đã vẽ lại hiện trường, đồng thời các phương tiện di chuyển để tránh ùn tắc. Khoảng 18h45, giao thông qua trước số 346 Kim Ngưu trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

#Va chạm liên hoàn ô tô #Giao thông ùn tắc Hà Nội #Vụ tai nạn chiều 14/5 #Xử lý hiện trường tai nạn #Nguyên nhân vụ va chạm

